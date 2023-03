Il Trofeo Città di Sassuolo fa il tutto esaurito Martina Mecugni mattatrice della manifestazione

Una ottima organizzazione, atta a sfruttare al massimo l’unica giornata di gara, ed una efficace location come la piscina Comunale di Sassuolo, intitolata ad Orestina Zazzarini, indimenticato tecnico che tanto aveva dato al Nuoto Club Sassuolo e allo sport per i suoi precedenti incarichi al Coni modenese, ha visto la disputa del Trofeo Città di Sassuolo di nuoto, affiancato ad un altro trofeo, questo dedicato solo alla categoria ragazzi, dedicato specificatamente alla Zazzarini. In entrambi i casi la vittoria è andata alla società piemontese del Team Dimensione Nuoto, che ha preceduto i padroni di casa del Team Nuoto Modena, ed il Cus Ferrara, mentre le altre società modenesi, Maranello Nuoto, Amici del nuoto VVff Modena , Sweet Team Modena, e Guardai di Finanza Modena, hanno concluso in fila a partire dal nono posto nella classifica generale: nel Trofeo Zazzarini invece, i piemontesi hanno preceduto il Ns Emilia, che coinvolge atleti di Formigine, e la Reggiana Nuoto. Nel complesso una bella manifestazione, che ha visto una larghissima partecipazione, ben 590 presenza-gara, e che ha permesso agli atleti di casa di mettersi in luce, con ottimi piazzamenti, e prestazione di rilievo, come quella di Martina Mecugni, mattatrice della manifestazione con i successi nei 50 farfalla,100 misti, 50-100-200 stile libero.