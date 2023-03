Infortunio per Bonfanti Lo Squalo fuori un mese

di Alessandro Tronocone

Pare, ormai, un’abitudine del 2023 canarino. Una triste, abitudine. Attilio Tesser dovrà affrontare l’ennesima assenza, l’ennesimo infortunio di una seconda parte di stagione che da questo punto di vista pare stregata. Ricorderete, prima di Palermo il tecnico aveva annunciato qualche piccolo problema per Bonfanti, a seguito di un brusco movimento di un contrasto di gioco nel corso dell’ultimo allenamento alla vigilia della trasferta siciliana. Ebbene, di piccolo problema evidentemente non si è trattato, gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto l’attaccante hanno infatti evidenziato una lesione al semimembranoso destro, infortunio muscolare che dovrebbe tenere Bonfanti ai box per circa un mese. Non ha pace lo "squalo", colpito troppo frequentemente nei due anni con la maglia canarini da infortuni muscolari che ne hanno condizionato la conitnuità di rendimento, seppur i numeri abbiano sempre confermato le capacità realizzative. Ad ogni modo, un altro enigma per il Modena che perde una potenziale risorse utile per il finale di stagione, da valutare quante gare Bonfanti salterà. Perlomeno, il Modena con il Cittadella potrà tornare a fare affidamento su Davide Diaw, a un mese e mezzo dall’infortunio al ginocchio patito a Brescia, seppur attualmente sia davvero molto complicato pensare di rinunciare alla titolarità di Strizzolo ma è altrettanto vero che nei secondi tempi una soluzione offensiva è sempre mancata in questo periodo e i canarini non potranno che godere del ritorno dell’ex Monza. Il 2 aprile si rivedrà anche Giorgio Cittadini, probabilmente già dal primo minuto al fianco di Pergreffi per ricomporre una coppia che fino alla partita con il Genoa aveva mostrato segnali di importanti sicurezze. Più complicato il rientro di Ionita, per il quale si dovrà attendere almeno una decina di giorni in più per riaverlo a peino regime, pure Ferrarini sta progressivamente riprendendo confidenza con il campo. Nel frattempo è ufficiale il rinnovo di Fabio Ponsi, fino al prossimo 2025. Dopo Gerli e Pergreffi (e prossimamente Gagno) il club annunncia un altro tassello per il futuro: "In un anno è cresciuto tantissimo e ha ancora ampi margini di miglioramento – ha detto il ds Vaira – questo rinnovo è un attestato di stima nei suoi confronti. Siamo felice di continuare insieme, è un ragazzo serio e che rispecchia i valori del Modena. Io personalmente lo seguo sin dai tempi in cui giocava nella Primavera della Fiorentina, noi crediamo fortemente in lui".