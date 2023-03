La Symbol Amatori in casa del Dyadema

Anche se a Trissino si giocano le Finali di Coppa Italia di tutte le categorie, i campionati vanno avanti lo stesso, ed offrono un programma molto intenso per le squadre modenesi: la capolista di A2 di hockey pista Symbol Amatori è impegnata all’Area Caneva di Bassano del Grappa sulla pista del pericoloso Dyadema Roller Bassano, in grande recupero dopo le difficoltà iniziali. Il con il torneo femminile che ha rinviato tutte le gare della prima di ritorno, parte il girone discendente della serie B, con la Pico Mirandola impegnata domani pomeriggio sulla pista del pericoloso Amatori Pesaro: impegno domenicale, ma sulla pista di casa di Bomporto, per la squadra femminile degli Scomed, che nell’ambito di un concentramento con sei gare, in mattinata affronta lo Snipers Civitavecchia, e nel pomeriggio le piemontesi dell’Old Style Torre Pellice. Sempre gli Scomed, ma la squadra di serie C maschile, sono impegnati questa sera alle 19 ad Imola, andando a caccia di tre punti per l’entrata nei Playoff.