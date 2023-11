L’annuncio. Settore Calcio Uisp. Severi succede Di Gesù

Tempo di cambiamenti al Settore di Attività Calcio Uisp Modena, colonna portante dell’ente sportivo per ciò che riguarda le società affiliate, i tesserati e i tornei e campionati organizzati. Dopo oltre un lustro Domenico Di Gesù lascia il ruolo di coordinatrice a Linda Severi (in foto), responsabile delle attività femminili che dal 2 novembre diventa la responsabile di tutto il Settore Calcio. Linda, classe ’78, da sempre nel mondo del calcio, è la prima donna responsabile di questo sport a livello provinciale. "Qualcuno potrebbe parlare di scommessa – racconta Vera Tavoni, presidente Uisp Modena –, ma la scelta è ricaduta su Linda Severi proprio per la sua grande esperienza". Il settore conta, a oggi decine di società affiliate e ben 150 squadre.