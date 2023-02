L’ipoteca dei gialli in classifica: si può chiudere fra le prime quattro

È una Modena che fa autocritica, quella che esce dal tunnel degli spogliatoi dopo la vittoria 3-1 su Siena. La fa per una sorta di mancanza di aggressività che poteva compromettere il primo set (poi vinto 34-32) e addirittura l’intera partita. Sia Giani che Stankovic hanno voluto essere puntigliosi sull’aspetto. Hanno ragione, ma c’è un dato incontrovertibile: un match tirato e combattuto e sulle montagne russe come quello di sabato, la Valsa Group di inizio stagione lo avrebbe probabilmente perso. Sta tutta lì, nel successo ai vantaggi su Siena in due ore e dieci, la fotografia della trasformazione e della maturazione di Modena, capace di andarsi a prendere tutti i punti in palio laddove (vedi andata con Padova o con Milano) ne avrebbe persi. Il tentativo di mettere pressione a Trento sulla classifica, balzando al secondo posto con ventiquattr’ore d’anticipo, non ha dato i suoi frutti. Michieletto e compagni, pur soffrendo come Modena, hanno espugnato il campo di Taranto, andandosi a prendere primo e secondo set ai vantaggi, agganciando così la Valsa Group a quota 35 punti ma con un quoziente set migliore. Con la sconfitta da tre punti di Piacenza a Perugia, intanto, il margine di Modena sul quinto posto è aumentato a 8 lunghezze quando mancano soltanto quattro giornate al termine della regular season. Una sorta di ipoteca sul fatto che i gialloblù possano avere il fattore campo a favore nei quarti di finale playoff.

Ma non solo Modena è già quasi certa di essere nelle prime quattro, anche il vantaggio sul quarto posto oggi occupato dalla Lube è un divario rassicurante, anche se non definitivo: la formazione allenata da Gian Lorenzo Blengini è riuscita, non senza fatica, a superare in casa la Top Volley Cisterna di Fabio Soli (3-1), e ha staccato la Gas Sales Piacenza (sconfitta sabato da Perugia) issandosi solitaria al quarto posto, con cinque punti di ritardo rispetto alla Valsa Group, terza. Riusciranno Bruno e compagni a rimanere agganciati a Trento e a tenere a distanza i marchigiani fino alla fine?