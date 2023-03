Negli scontri diretti è 4-1 per i gialloblù

Con l’appuntamento di questa sera alle 20.30, la pallavolo maschile modenese ritrova dopo quindici anni una finale continentale, chiudendo il più lungo periodo di ’astinenza europea’ mai registrato da quando il club gialloblù frequenta con costanza i salotti buoni del volley internazionale: l’ultima finale europea, delle trentanove giocate tra gare secche e gironi finali, risale proprio al 23 Marzo del 2008, quando a Resovia in Polonia l’allora Cimone, sempre allenato da Andrea Giani, vinse la Challenge Cup, battendo 3-1 i russi del Lokomotiv. Il Trofeo, che rimane l’unico conquistato in gialloblù dal tecnico modenese, compensò in parte la delusione patita l’anno precedente, sempre a marzo, quando nell’ultima finale giocata al PalaPanini, i modenesi si fecero beffare dal Bled, poi diventato ACH Lubjana, nella finalissima della Top Cup: in totale sono sette le finali europee giocate al PalaPanini dal 199091, di cui solo quattro hanno avuto come protagonista il club modenese, che ’in casa’ ha vinto la finale di Coppa Cev della stagione 200304, 3-2 sulla scomparsa CoprAsystel Piacenza, e centrato la finale per il terzo posto della Coppa dei Campioni del 199091 3-2 su Cannes, nel Trofeo vinto dal Cska Mosca sulla Maxicono Parma, contro cui aveva perso l’anno prima la SuperCoppa Cev. Anche i belgi del Knack Roeselare sono una vecchia conoscenza Europea della Valsa Group, che l’ha affrontata già altre cinque volte, per quattro volte in Champions League ed una volta in Coppa delle Coppe, con un bilancio di quattro successi modenesi, a fronte di una unica vittoria belga, peraltro centrata due anni fa a Modena, a qualificazione ai quarti già conquistata da Christenson e compagni.

Riccardo Cavazzoni