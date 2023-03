Per la Coppi e Bartali Covili al via a Riccione Aleotti deva dare forfait

Scatta oggi a Riccione la Settimana internazionale della Coppi e Bartali, con al via il pavullese Luca Covili, mentre Giovanni Aleotti deciderà solo questa mattina se essere tra i protagonisti, visto che è rimasto vittima di una caduta durante l’ultimo allenamento: dopo la disputa della Milano-Torino è "incappato" in una buca in discesa sulle colline bolognesi: al Rizzoli hanno escluso fratture, ma le ferite alle mani non gli permettono di frenare con sicurezza. Un vero peccato per il 23enne finalese che era stato designato leader della Bora Hansgroe. Covili ha corso domenica alla "Per Sempre Alfredo" da protagonista, giungendo con il primo gruppo e dopo aver condotto lo sprint al compagno di colori Fiorelli si è classificato quindicesimo a conferma della buona condizione. La prima tappe della corsa organizzata dal G.S.Emilia scatterà da Viale Ceccarini alle 11,40 e si snoderà nelle province di Rimini e Pesaro, per poi chiudersi in viale Milano a Riccione alle ore 16.Le ultime due tappe saranno disputate venerdi a Fiorano e sabato a Carpi. Differita su Raisport alle 19.

Andrea Giusti