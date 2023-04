Perugia-Modena 0-1: Gerli spinge i canarini verso la salvezza

Modena, 10 aprile 2023 – Tre punti che somigliano a tre, lunghi, passi verso la salvezza. Serviva un colpaccio, una vittoria in trasferta contro una diretta concorrente per evitare ulteriori rischi e così è stato. Decide Gerli a Pasquetta, e Tesser può festeggiare un successo a dir poco importante nell'economia di una lotta per la permanenza in B simile ad una bagarre.

Primo tempo piuttosto avaro di emozioni e di idee. Ne mette poche in campo il Perugia, ne mette qualcuna in più il Modena ma sono tutte riconducibile alla doppia occasione del 17': un tiro cross di Falcinelli non viene raccolto in tempo da Tremolada e Furlan interviene per salvare in corner, dal quale nasce la traversa di Armellino con un colpo di testa che assume una traiettoria beffarda. Da qui, nulla o poco altro. I canarini avrebbero la chance di colpire un avversario impaurito, ma peccano di decisione in fase di realizzazione.

Difetto che il Modena supera abbondantemente ad inizio ripresa. Inserimento di Armellino, miracolo di Furlan, ribattuta di Falcinelli e poi altro miracolo di Furlan, arriva Gerli e complice una deviazione l'estremo difensore del Perugia nulla può più: secondo gol in B per lui e Modena in vantaggio. Pur con i cambi, la squadra di Castori non riesce ad invertire la rotta di una giornata pessima e i canarini continuano, con ordine, a giocare una partita senza eccessivi sussulti ma attenta. Furlan tiene in vita i suoi nella ripresa con un paio di interventi decisivi, a dieci minuti dal termine il Modena chiede l'espulsione di Struna per un fallo su Diaw che si stava presentando a tu per tu con il portiere del Perugia. Fortunatamente, non è episodio che condiziona gli ultimi minuti. Al “Curi”, il Modena mette un mattone, forse fondamentale, per la sua salvezza.

Il tabellino

Perugia-Modena 0-1

Perugia (3-5-2): Furlan; Rosi (46' Sbarbi), Angella, Struna; Casasola, Iannoni (58' Santoro), Luperini, Capezzi (67' Matos), Lisi (46' Cancellieri); Di Serio, Di Carmine (76' Ekong). A disp. Gori, Abibi, Vulic, Bartolomei, Paz, Curado, Kouan. All.: Bocchini

Modena (4-3-2-1): Gagno; Oukhadda, Silvestri, Pergreffi, Renzetti (83' Coppolaro); Magnino, Gerli, Armellino; Tremolada (61' Ionita), Falcinelli (85' Duca); Strizzolo (61' Diaw). A disp.: Seculin, Ferrarini, Cittadini, Mosti, Giovannini, De Maio, Panada. All.: Tesser

Arbitro: Cosso di Reggio Calabria

Reti: 47' Gerli

Ammoniti: Silvestri, Ionita, Armellino, Struna, Cancellieri, Sgarbi

Angoli: 5 a 4. Recupero: 2' p.t., 4' s.t.