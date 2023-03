Promozione B

Fiorano

1

Casalgrande

1

FIORANO: Antonioni, Ficarelli, Barbieri, Occhi, Kwakie, Caselli, Vaccari, Dapoto (15’ s.t. Schiavone), Sula (44’ s.t. Runaj), Cataldo (1’ s.t. Galli), Angelillis. All. Cavuoto (Varieschi, Back, Zykaj, Cervino, Abati, Opoku)

CASALGRANDE: Moscardini, Lionetti, Morselli, Tahiri, Acanfora, Razzoli (20’ s.t. Bocedi), Pellati (45’ s.t. Zanti), Morra, Bernardo, Fantini (26’ pt Poggioli, 33’ s.t. Bottazzi), Ligabue (36’ s.t. Dirodi). All. Farolfi (Taglini, Mattiolo, Piscopo)

Arbitro: Rossetti di Parma (Melli, Piro).

Reti: 42’ pt Sula (rig.) 47’ s.t. Bernardo

Si fa raggiungere nel recupero dal Casalgrande, il Fiorano, e getta al vento una ghiotta occasione per staccarsi dalla zona playoff.

Al ‘Ferrari’ finisce 1-1, ma i rimpianti sono tutti dei biancorossi che sul campo amico costruiscono di più, colpiscono un palo e vanno in vantaggio su rigore sprecando poi il possibile raddoppio con Angelillis, salvo poi subire la doccia fredda, nel finale, ad opera dell’ex Bernardo che in pieno recupero non perdona e getta nello sconforto i biancorossi per le tante occasioni perdute.