Promozione B

BAISOSECCHIA: Nutricato, Bonini (39’ st Abbati), Hoxha, Gazzotti, Cani, Facchini (44’ st Saccardi), Predelli (24’ st Xhuvelaj), Viviroli, Benassi, Zanetti (30’ st Bianchini), Barozzi (22’ st Zaoui). A disposizione: Brevini, Incerti, Ovi, Caputo. All.: Lodi Rizzini.

PGS SMILE: Poli, Allegra (10’ st Ferrarini), Pattuzzi, Marino, Piacentini (22’ st Pederzoli), Caselli, Scortichini (17’ st Casini), Paoli (22’ st Giovanardi), Gariboldi, Cavani, Riva (28’ st Nicioli). A disposizione: Guaitoli, Ivancic, Copertino, Bozzani. All.: Virgilio.

Arbitro: Graziani di Bologna.

Reti: 14’ pt Cavani (P), 18’ pt Barozzi (B), 25’ pt Barozzi (B), 3’ st Predelli (B), 19’ st Barozzi (B), 45’ st Marino (P).

partita disputata a San Michele dei Mucchietti (Mo)

Poker del Baiso Secchia ai danni della Pgs Smile, trascinata da uno scatenato Barozzi, autore di una tripletta. Ma è la Pgs ad approcciare meglio il match, al 14’ pt sono i modenesi a passare in vantaggio grazie a Cavani. il quale sfrutta un assist di tacco di Paoli per poi infilare nell’angolino basso. Bastano quattro minuti al Baiso per agguantare il pari, Barozzi sfrutta un tiro sbagliato di Bonini per insaccare di testa alle spalle di Poli.