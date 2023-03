Rally del Ciocco, bene Lusoli e Zanotti

Il Rally del Ciocco (Lucca) è ormai da anni la gara d’apertura del Campionato Italiano Rally, una competizione che ha sempre unito grande attenzione mediatica ad un percorso tecnico e molto selettivo. La competizione toscana è ormai diventata il rally di debutto stagionale per Matteo Lusoli, driver di Palagano, cha ha portato la Renault Clio Williams della sassolese R Service – Teknocar, condivida con Fabrizio Carbognani, alla vittoria di classe ed al trentasettesimo posto assoluto. Una buona prestazione per il pilota dell’Appennino Modenese, che ha condotto una gara volta al divertimento, ma facendo segnare buoni riscontri cronometrici. Allori e festeggiamenti anche per la giovane pilotessa di Levizzano Rangone Maira Zanotti, riuscita a portare la propria Renault Clio RS3 (in foto) al primo posto sia di classe che del femminile. La diciannovenne modenese, ben affiatata con il geminiano Ivan Garuti alle note, nonostante una penalità acquisita per partenza anticipata è riuscita a terminare al trentottesimo posto assoluto nella gara valida per la Coppa Rally di Zona, in coda all’omonimo rally tricolore, conquistando anche il quarto posto nella classifica under 25. Un bottino pieno per Maira Zanotti, che ora spera di ripetersi nella prossima trasferta toscana al Rally degli Abeti.

Giampaolo Grimaldi