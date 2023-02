Reggina Modena 2-1: non basta Tremolada, Strizzolo sbaglia il pari

Il gol di Strelec che ha condannato al ko il Modena contro la Reggina

Modena, 25 febbraio 2023 – Finisce a Reggio Calabria la striscia positiva di risultati che da Terni in avanti aveva portato il Modena all'ottavo posto in classifica. Tra assenze e qualche errore di troppo, i canarini si arrendono alla Reggina, la squadra di Inzaghi ritrova il successo (2-1) dopo quattro ko consecutivi.

La Reggina trova il vantaggio al 27': azione sulla sinistra degli amaranto, colpo di tacco di Strelec a liberare l'inserimento di Hernani il quale entra in area e calcia, il rimpallo porta la sfera sulla conclusione di Pierozzi che insacca (deviazione di Ponsi) per l'1-0. Sembra tutto molto complicato per il Modena, così è effettivamente ma i canarini hanno pazienza e attendono il guizzo di Tremolada al 39' per festeggiare il pari, inaspettato. Conclusione da fuori del 10 sulla quale Colombi non è perfetto e palla in rete per l'1-1.

Nella ripresa la Reggina comincia di nuovo provando a mettere le cose in chiaro, Modena attento a non concedere occasioni ma al 59', sul secondo episodio negativo capitato a Ponsi, ripassa in svantaggio: Menez da fuori, para Gagno, sulla ribattuta Ponsi si trova nel mezzo dell'azione e non riesce a spazzare, Prelec in tap-in la mette dentro.

I canarini avrebbero la grande chance del 2-2 al 71', Colombi è strepitoso sul mancino a botta sicura di Strizzolo ben trovato da Duca. Tesser lancia della mischia Giovannini, Mosti e Bonfanti, alza il baricento e nel finale ancora Strizzolo sfiora il pari. E quella sarà l'ultima emozione della gara, pur provando l'arrembaggio il Modena deve cedere alla Reggina.

Il tabellino

Reggina-Modena 2-1

Reggina (4-3-3): Colombi; Pierozzi, Cionek, Terranova, Di Chiara; Hernani, Crisetig, Majer; Rivas (66' Canotto), Strelec (66' Gori), Menez (74' Cicerelli). A disp.: Contini, Lagonigro, Loiacono, Bouah, Galabinov, Lombardi, Gagliolo, Bondo, Liotti. All.: Inzaghi

Modena (4-3-2-1): Gagno; Coppolaro, Silvestri, Pergreffi, Ponsi (88' Renzetti); Magnino, Gerli (86' Panada), Duca (73' Mosti); Tremolada (73' Giovannini), Falcinelli (73' Bonfanti); Strizzolo. A disp.: Seculin, Mordini, De Maio. All.: Tesser

Arbitro: Sacchi di Macerata

Reti: 27' Pierozzi, 39' Tremolada, 59' Strelec

Ammoniti: Duca, Silvestri, Pierozzi, Ponsi, Coppolaro, Hernani

Angoli: 4 a 8. Recupero: 1' p.t., 5' s.t.