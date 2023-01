Sassuolo, insulti social a Berardi e alla moglie: si valutano azioni legali

Domenico Berardi

Bologna, 31 gennaio 2023 – Il calcio in Italia non è solo lo sport più popolare, ma è un vero collante sociale che fa parte del nostro patrimonio identitario. Eppure negli ultimi anni si è andato espandendo un covo di rancore, odio e razzismo che valica i confini del perimetro del campo ed entra nel privato delle persone. L’ennesimo episodio è capitato a Francesca Fantuzzi, moglie di Domenico Berardi, attaccante sassolese e della Nazionale, in seguito alla vittoria in trasferta del Sassuolo contro il Milan, domenica scorsa.

Epica vittoria del Sassuolo a San Siro: “2-5”; un risultato che non è certo piaciuto ai tifosi rossoneri, ma che non giustifica l’odio social verificatosi sotto il post di Francesca Fantuzzi che celebrava la vittoria del Sassuolo e soprattutto il ruolo da protagonista del suo Berardi, che ha segnato un gol e ha fornito assist decisivi per il risultato. La foto pubblicata aveva il numero 5 e l'immagine di un televisore sintonizzato sulla sfida di San Siro. Da lì, una pioggia di commenti: “crepate”, “se vedo tuo marito lo uccido”, “cornuta”.

Così, Fantuzzi si è ritrovata a denunciare via social vari insulti sul suo account Instagram da parte di diversi tifosi milanisti. E dopo aver pubblicato alcuni dei commenti più gravi, tra cui delle minacce, Francesca ha promesso che saranno avviati provvedimenti legali nei confronti dei responsabili.