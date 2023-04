Sea Sub, retrocessione a un passo A Firenze il possibile ultimo atto

Oggi potrebbe essere una giornata storica, in negativo, per la pallanuoto modenese, che a distanza ormai di più di trent’anni, potrebbe perdere la sua squadra principale nei tornei nazionali, con la probabile retrocessione anticipata della Sea Sub Modena, immeritevole erede della gloriosa Modena Nuoto, arrivata fino in A1: curiosamente, questo avverrà in una piscina storica per la pallanuoto, come la Nannini di Firenze, dove giocava la Florentia di Gianni De Magistris per intenderci, che è anche la ’casa’ della Libertas Perugia, che alle 16.30 riceve una Sea Sub ormai in disarmo, con il tecnico Livio Cocozza che avrebbe già rassegnato le dimissioni, e che sicuramente non sarà a Modena l’anno prossimo, ammesso che la Sea Sub faccia la serie C. A proposito di serie C, turno cruciale per l’Onda Blu Formigine, attesa a Mantova dal Virgiliana, ultima della classe, a cui ragazzi di Pierantoni chiedono tre punti salvezza: trasferta complicata per la Coopernuoto Carpi, attesa a Reggio Emilia dalla Reggiana.

m.c.