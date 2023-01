Serie B, Frosinone Modena 2-1: non basta Strizzolo, rimpianto canarino

Modena calcio

Modena, 14 genaio 2023 – Non l'inizio d'anno migliore. Il 2023 parte con uno stop per il Modena, in casa della capolista Frosinone che così allunga sulla Reggina. Decidono le reti di Caso e Insigne nel secondo tempo.

Il primo a scaldare i guantoni del portiere avversario è Giovannini, il suo tiro da fuori al 6' impegna Turati che deve salvare in angolo.

Al 14' il collega Gagno è addirittura miracoloso sul diagonale di Borrelli che sfiora il palo e per poco non finisce dentro al sacco. Poi, a dire il vero, la partita non regala ulteriori emozioni se non il problema fisico del direttore di gara, Marinelli di Tivoli, al 28' ma niente di irrisolvibile nel giro di pochi secondi. Il Modena gioca a testa alta, tenta il contropiede e lascia che il pallino sia nelle mani di un Frosinone non ancora esattamente quello visto prima della sosta.

Ma serve poco a Grosso per cambiare volto alla sua squadra. Dentro Caso e Insigne nella ripresa, e il Modena ne soffre. Il gioco ciociaro si allarga e prende velocità, al 55' Garritano impegna Gagno ma dieci minuti più tardi nulla può sul mancino di Insigne che raccoglie al volo un traversone dalla sinistra e insacca.

Canarini in balìa, al 68' da un errore a centrocampo ne nasce un contropiede orchestrato da Mulattieri, servizio per Caso che tutto solo in area trafigge Gagno. Tesser ci prova cambiando tutti e tre gli uomini d'attacco (entrano Strizzolo, Bonfanti e Tremolada) ma tiri verso le specchio se ne vedono pochini. All'88' riapre i giochi Strizzolo, primo gol in canarino per lui. Ma il tempo a disposizione, a quel punto, è troppo poco.Al 93' Duca fa rabbrividere lo "Stirpe" sfiorando un eurogol da fuori.

Il tabellino

Frosinone-Modena 2-1

Frosinone (4-4-2): Turati; Sampirisi, Kalaj, Ravanelli, Frabotta; Oyono (46' Caso (92' Monterisi)), Rohden, Lulic, Garritano (82' Oliveri); Borrelli (46' Insigne), Mulattieri (82' Moro). A disp.: Loria, Lucioni, Traorè, Bocic, Szyminski, Cotali, Monterisi, Baez. All.: Grosso

Modena (4-3-2-1): Gagno; Coppolaro, Silvestri, Pergreffi, Ponsi; Armellino, Gerli (80' Duca), Gargiulo (66' Magnino); Falcinelli (66' Strizzolo), Giovannini (57' Tremolada); Diaw (57' Bonfanti). A disp.: Seculin, Cittadini, Mosti, De Maio, Renzetti, Panada, Oukhadda. All.: Tesser

Arbitro: Marinelli di Tivoli

Reti: 65' Insigne, 68' Caso, 88' Strizzolo

Ammoniti: Lulic, Kalaj, Borrelli

Angoli: 6 a 8. Recupero: 1' p.t., 4' s.t.

Spettatori: 10.059