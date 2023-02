Serie B, Modena-Genoa 2-2: canarini super e ad un passo dall'impresa

Silvestri, giocatore del Modena

Modena, 19 febbraio 2023 – L'impresa sarebbe stata possibile, gli episodi hanno fermato un grande Modena. Nella cornice di pubblico più bella della stagione, termine 2-2 lo spettacolo tra Modena e Genoa, e per i canarini è un punto che sa di vittoria perché difeso fino alla fine in 10 uomini. Ne esce rafforzata la squadra di Tesser, trascinata non dal singolo ma dalla bravura di un gruppo ormai solido.

Pronti, via e il Genoa trova il vantaggio. Corner dalla destra di Aramu sul quale Gagno appare incerto in uscita e nella carambola Dragusin approfitta per spingere in rete la sfera. I liguri costruiscono così l'avvio che avrebbero immaginato, ma il Modena non smette mai di essere quello tonico ed ordinato visto nel 2023 tanto da meritare il pari al 33'. Azione in solitaria di Poli che entra in area di rigore, viene messo giù (e sarebbe stato rigore) ma Strizzolo raccogliere alla svelta il pallone e lo ribadisce di prima in porta facendo esplodere di gioia il pubblico modenese. Il Modena chiude in crescendo e impressiona per la carica agonistica messa in campo.

La quale, spinge i canarini a ribaltare il risultato al 55': punizione dalla sinistra di Tremolada, non è un attaccante giallo a toccare verso la porta di Martinez ma Puscas, è autorete e 2-1.

Le sorprese, però, non finiscono. Al 60' il Modena resta in 10 per l'espulsione di Oukhadda (fallo che interrompe l'azione a tu per tu con Gagno di Puscas) e iniza la sofferenza. Che Tesser controlla bene, subendo il giusto anche se dall'80', minuto del palo di Coda, l'assedio del Genoa porta al pari di Bani cinque minuti più tardi, lasciato colpevolmente libero in area.

Nei minuti finali, il Modena viene letteralmente trascinato dal pubblico al triplice fischio. I canarini escono tra gli applausi e restano al nono posto.

Il tabellino

Modena-Genoa 2-2

Modena (4-3-2-1): Gagno; Oukhadda, Cittadini (21' Silvestri), Pergreffi, Ponsi; Magnino, Gerli, Poli (61' Ionita); Tremolada (60' Coppolaro), Falcinelli; Strizzolo (61' Bonfanti). A disp.: Seculin, Duca, Mosti, Giovannini, Armellino, De Maio, Renzetti, Panada. All.: Tesser

Genoa (4-3-3): Martinez; Boci (40' Criscito), Dragusin, Bani, Sabelli; Frendrup, Badelj, Sturaro (66' Coda); Aramu, Puscas (66' Yalcin), Gudmundsson. A disp.: Semper, Czyborra, Strootman, Vogliacco, Salcedo, Matturro, Lipani, Dragus. All.: Gilardino

Arbitro: Mariani di Aprilia

Reti: 6' Dragusin, 33' Strizzolo, 55' aut. Puscas, 85' Bani

Ammoniti: Magnino, Martinez, Poli, Aramu

Espulsi: 60' Oukhadda

Angoli: 7 a 5. Recupero: 3' p.t., 6. s.t.

Spettatori: 14.030, per un incasso di 162.747,00 euro