Stesera è già un derby salvezza tra Carpi e Rubiera

Farà molto caldo stasera alla Vallauri dove alle 20 va in scena il derby di Serie A Gold fra Pallamano Carpi e Vikings Rubiera per la quart’ultima giornata di regular season. Per i bianconeri di Serafini, reduci da 4 ko di fila e già certi dei playout, è l’occasione per provare ad accorciare sui reggiani (a +4 coi 5 punti restituiti) nell’ottica di una migliore griglia spareggi, mentre Rubiera si gioca l’ultima chance di dare la caccia alla salvezza diretta, distante ora 5 punti dopo il successo del Fondi proprio su Carpi. In casa bianconera sempre out Jurina e Gollini, anche Nocelli dovrebbe andare al massimo in panchina dopo il ko al ginocchio. Le altre: ieri Cassano-Sassari 28-29, oggi Albatro-Fondi, Campus-Romagna, Conversano-Fasano, Bozen-Brixen, Pressano-Merano. Clas. Brixen 41; Fasano e Conversano 35, Merano 34, Sassari + 33; Pressano 25; Bolzano 24; Cassano + 23; Fondi 16; Albatro* 13; Rubiera* 11; Carpi e Campus Italia 7; Romagna 4.

d.s.