Tiri e Ascari i realizzatori della giornata

di Riccardo Cavazzoni

Un bel turno ricco di partite combattute, era proprio quello che ci voleva per rianimare un po’ le classifiche del Top Volley, confermando il trend in crescita verso l’ultimo terzo di stagione regolare, quello che precede la fase cruciale dei vari campionati.

DOPPIETTA. Per la seconda volta in stagione c’è una coppia in testa alla classifica di tappa, ma se l’11 Dicembre Giusti dell’ILPA, e Flemma della Malagoli Planet vinsero con soli 26 punti a testa, nello scorso week end per imporsi serviva il tradizionale "trentello", messo a segno da Valerio Tiri (nella foto a sinistra) dell’Univolley Carpi, e dalla ritrovata Laura Ascari (nella foto a destra) della matricola terribile Volley Limidi.

RITORNATA. Dopo essersi fatta le ossa nella Mondial Carpi, la Ascari è approdata l’anno scorso al Limidi, contribuendo alla storica promozione nel Regionale: dopo una discreta partenza di stagione in categoria, a cavallo del nuovo anno aveva sofferto con una serie di prestazioni al di sotto del suo standard, terminate sabato con i 30 punti rifilati a Spilamberto.

CONFERMA. Prosegue il momento d’oro di Valerio Tiri, che non a caso è in testa alla classifica del Superbomber 2023, che ovviamente terminerò a fine anno: per il momento l’opposto 23enne dell’Univolley con 123 punti i cinque gare, viaggia alla media di 24,6 punti a partita, e se non dovesse pagare un Novembre disastroso, dove in cinque gare ha raccolto esattamente la metà, ora sarebbe in lotta per la leadership generale

CLASSIFICHE. A proposito della classifica Generale, è durato solo una settimana lo scippo di Bigarelli, con Francesco Venuta dell’Artiglio Marking Product che torna in testa con tre decimi di vantaggio sull’opposto della Kerakoll, che però rimane al vertice della classifica a punti: sono tre gli atleti sopra i 300 punti, oltre a Bigarelli e Venuta, passa la quota anche Francesca Vaccari del Castelvetro, con Tiri e Flemma molto vicini.

Sempr nella classificona Generale invece, esce dalla Top Five Zampaligre, ora decimo, mentre salgono le ragazze, con Martina Montanari, ed una sontuosa Rachele Natali, terza di giornata con 28 punti, ormai vicine ai piani nobili.

Nelle altre classifiche, prosegue la bella lotta per il podio tra le Under 19, con Martina Fontana del Corlo Hidromec e Martina Susio della Moma Anderlini che sgomitano per la terza piazza dietro vaccari e Calzolari, mentre negli Over 35 prosegue il testa a testa tra Breviglieri del Soliera 150, e Raimondi della Stadium.