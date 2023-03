Toljan: "Dal prestito alla centesima partita"

di Stefano Fogliani

SASSUOLO

"Adesso si tratta di continuare così e fare del nostro meglio da qui a fine stagione". Per arrivare dove? Resta sul vago, Jeremy Toljan anche perchè, dice, "sono abituato a vivere giorno dopo giorno, senza guardare troppo in là. Per quanto riguarda la nostra stagione, i conti li faremo alla fine mentre a livello personale l’obiettivo più prossimo sono le 100 partite con il Sassuolo". Ne ha giocate, il laterale tedesco, 96 in campionato: traguardo dietro l’angolo "ma – aggiunge – tempo al tempo". Arrivò nel 2019: il suo cartellino era del Borussia Dortmund, che lo aveva prestato, la stagione precedente, in Scozia dove con il Celtic ha vinto scudetto e Coppa. Rientrato in Germania, "ho capito che non avrei avuto troppo spazio e ho preferito cambiare".

Perché l’Italia?

"Il Sassuolo mi ha cercato, mi attirava il campionato italiano, e un’altra esperienza all’estero, pensai, mi avrebbe fatto crescere come calciatore e come uomo".

Arrivasti in prestito, dovevi restare un anno: siamo alla quarta stagione…

"Non pensavo che sarei rimasto così a lungo, ma qui sto bene, la società è ambiziosa, la squadra valida, e il campionato italiano mi piace. Sono contento".

Si parla spesso di ‘famiglia neroverde’: è un luogo comune? "No: il gruppo è sempre stato uno dei punti di forza di questa squadra, e l’ambiente è ideale per lavorare. Piazza non troppo grande, società molto organizzata: sono stato accolto benissimo, ci si conosce tutti con tutti…".

Il Sassuolo ha cambiato guida tecnica, ma Toljan gioca sempre: 55 presenze con De Zerbi, 41 fin qua con Dionisi… "Giocare il più possibile era l’obiettivo che mi ero dato lasciando Dortmund. Mi dissi che non avrebbe avuto senso fare panchina là e trascurare l’opportunità di giocare altrove. La fiducia dei due allenatori, invece, è un motivo di soddisfazione in più".

Ce li racconti in una definizione, i due mister?

"De Zerbi è più istintivo e Dionisi più riflessivo, ma sono entrambi tecnici molto preparati".

Il Sassuolo di adesso vola, fino a gennaio eravate ‘stesi’: cosa è cambiato?

"Nessuno era contento di come andavano le cose. Abbiamo lavorato tanto durante lo stop per i Mondiali, ci siamo parlati molto tra di noi, e la cosa è riuscita più immediata perché qui c’è un grande gruppo".

Un girone di ritorno da record ha cambiato le prospettive?

"Ci dà la consapevolezza che serve per provare a fare il meglio da qui a giugno. I conti li faremo allora".

Magari potreste già farli tra un mese: arrivano impegni sulla carta alla vostra portata, con una sola big, la Juve, da affrontare, da qui a fine aprile… "Vediamo, ma meglio restare concentrati sul Torino…"

Già battuto all’andata…

"Resta un avversario di livello. Non sarà una gara semplice, ed è la prima dopo la pausa"

Che potrebbe avervi fermati sul più bello, dopo quattro vittorie di fila...

"Certo il flow era molto positivo, ma credo rifiatare può averci fatto bene. E poi ha fatto crescere in condizione qualcuno che non era al top. Quando il gruppo ha trovato la condizione sono arrivati anche i risultati"