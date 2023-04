Valsa Group a Piacenza per invertire la rotta

di Alessandro Trebbi

Sarà l’allontanarsi dal PalaPanini, la panacea dei mali recenti della Valsa Group, incapace di vincere set nelle ultime due, importantissime, uscite tra play off e Coppa Cev? Difficile dirlo. Sicuramente Modena ha capito che il primo errore non è nei servizi in rete o negli attacchi fuori misura, ma nell’approccio alla partita, nell’atteggiamento e nel rifiuto costante e duraturo della sconfitta. Quel rifiuto che ha fatto salire i gialloblù fino al terzo posto in classifica e li ha portati fino alla finale di Coppa Cev e che ora è ingrediente essenziale per cercare di portare a termine il miracolo, ovvero passare alle semifinali play off e provare a ribaltare in Belgio il pesante passivo subito nell’incontro di andata mercoledì sera. Un passo alla volta.

Oggi Bruno e soci hanno in mano il secondo match point per raggiungere le semifinali, l’unico che si giocheranno fuori casa. Dieci giorni fa sono stati capaci di espugnare il PalaBanca, ma sembrano passate ere geologiche da quanto Ngapeth ha stampato a terra l’ultima pipe del tie-break esibendosi in un mezzo giro di campo a braccia larghe. Fortunatamente per Andrea Giani, non sono passati che pochi giorni, Modena sa cosa ci vuole per battere Simon e compagni, deve solo ritrovarlo e ritrovarsi.

Facile da dire, molto meno da mettere in pratica contro una squadra, quella allenata da Botti, che sicuramente sentirà più pressione addosso rispetto alla settimana scorsa, quando arrivava sotto la Ghirlandina a un passo dal baratro.

I padroni di casa e gli ospiti si affideranno sicuramente alle loro formazioni base: da una parte Brizard e Romanò in diagonale principale, allora, Lucarelli e Leal come martelli, Simon e Caneschi al centro con Scanferla libero. Dall’altra Bruno e Lagumdzija in diagonale principale, Ngapeth e Rinaldi martelli, Stankovic e Sanguinetti al centro con Rossini (appena operato al dito) libero.

I temi tecnici e tattici saranno sempre gli stessi: intanto si partirà dallo stato di salute fisica e mentale di Simon e Ngapeth, i due uomini in grado di far pendere la bilancia da una parte o dall’altra; poi sarà una gara soprattutto di battuta, chi avrà il rendimento migliore riuscirà verosimilmente a fare gara di testa. E poi ci sono i singoli: Modena ritroverà i ‘veri’ Bruno e Rinaldi per l’occasione?

Inizio dell’incontro alle ore 18, arbitreranno Ilaria Vagni e Giuseppe Curto, diretta tv su Rai Sport e su Volleyballworld.tv, diretta radio su Radio Pico e Unovolley.

Gli altri match dei quarti, tutti approdati a gara 4, sono i seguenti: Verona-Civitanova (giocata ieri alle 20:30), Milano-Perugia (oggi alle 18), Monza-Trento (oggi alle 20:30).