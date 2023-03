Zanoli in gol in serie A E’ il quinto carpigiano a riuscirci

La prodezza di Alessandro Zanoli, che domenica con la Sampdoria ha segnato la sua prima rete in serie A, fa lievitare a 5 il numero dei calciatori carpigiani che hanno segnato in massima serie. Il recordman rimane sicuramente il fossolese Amleto Frignani (scomparso nel 1997 a 65 anni) a segno per 41 volte in A in 250 presenze (Milan, Reggiana, Udinese e Genoa le sue squadre) e primo storico marcatore italiano della Coppa Campioni nel novembre del 1955 col Milan contro il Saarbrucken. Dopo di lui in A ha trovato il gol anche Giorgio Turchi (scomparso a febbraio 2022 a 91 anni) a segno nel 1956-57 col Vicenza dopo tanti anni con la Juve. Gli ultimi due prima di Zanoli sono invece in era moderna: prima Salvatore Lanna, attuale vice di Corini a Palermo, a segno sia col Chievo (3 gol nel 2003-04) che col Torino (un gol nel 2007-08), poi Federico Casarini, ora all’Avellino, che in A ha trovato il gol nel 2012-13 con la maglia del Cagliari dopo averla giocata anche col Bologna.

d.s.