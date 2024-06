Bambina di 3 anni scivola in un canale e muore: la tragedia durante un picnic a Padova

Padova, 24 giugno 2024 – È morta in ospedale la bambina di 3 anni caduta ieri in un canale di scolo a Padova. La famiglia, di origine camerunese, stava facendo un pic-nic con alcuni amici quando la bimba si è allontanata ed è scomparsa. Poi la tragica scoperta.

È successo ieri a Ponte San Nicolò, una zona della periferia patavina. A nulla è servita la corsa disperata in ospedale, la piccola è deceduta poco dopo l’arrivo in pronto soccorso.

La tragedia

La tragedia è accaduta nella località di Roncajette. La bambina si trovava lì inseme al padre 39enne, un camerunese residente a Padova, e altri connazionali per trascorrere la domenica all’aperto. Sono in corso accertamenti per capire se fosse presente anche la madre.

Dalla prima ricostruzione dei carabinieri, la piccola si è allontanata da sola durante uno svista degli adulti, scivolando all'improvviso nel canale. Dopo diverse decine di minuti di ricerche è stato rinvenuto il corpo della piccola.

Subito è scattato l’allarme al 118, ma nonostante l'immediato intervento delle persone presenti e del personale, la bambina non ce l’ha fatta. Dopo essere stata recuperata dall’acqua, la situazione era gravissima: la bambina è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale pediatrico di Padova, dove è deceduta poco dopo l’arrivo.