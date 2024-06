Bimba di 6 mesi muore al pronto soccorso di Fermo: tragedia a Pedaso

Pedaso (Fermo), 24 giugno 2024 – La corsa disperata dell’automedica non è bastata a salvare la vita della bimba di sei mesi arrivata al Pronto soccorso dell’ospedale Murri di Fermo in condizioni disperate. Tragedia a Pedaso dove ieri è morta la piccola, di origini nordafricane.

La neonata accusava forti sintomi influenzali tanto da spingere i genitori a chiamare i soccorsi. Così, allertati dalla centrale operativa del 118, sono arrivati l'equipaggio della Croce verde Valdaso e dell'automedica della Croce azzurra Porto San Giorgio.

Poi la corsa disperata in ospedale dove i medici hanno fatto di tutto per salvarla. Ma purtroppo per la bimba non c'è stato nulla da fare. Le sue condizioni, apparse subito disperate, sono precipitate fino al tragico epilogo. Sono in corso gli accertamenti per capire l'origine del malore costato la vita alla bambina.