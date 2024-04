Batte la testa contro uno scalino, bimbo di 2 anni in terapia intensiva a Padova: è grave

Padova, 16 aprile 2024 – Batte la testa su uno scalino mentre gioca a casa della zia: corsa disperata in ospedale per un bimbo di 21 mesi, gravissimo. È successo a Camposampiero, in provincia di Padova. Il piccolo è stato portato d’urgenza al pronto soccorso e poi subito trasferito nella terapia intensiva pediatrica dell’ospedale di Padova.

La tragedia: cosa è successo

Secondo le prime informazioni che arrivano dalla stampa locale, il bambino stava giocando nell'abitazione della zia materna. E, mentre correva spensierato, sarebbe inciampato andando andando a sbattere la testa contro uno scalino. Il colpo è stato fortissimo, ma per fortuna il piccolo non avrebbe perso conoscenza.

La corsa disperata in ospedale

I soccorritori lo hanno trasportato in ambulanza all’ospedale a Camposampiero: dopo una prima visita, i medici hanno deciso di trasferirlo a Padova, docve è stato ruicoverato nella terapia intensiva del reparto pediatrico.