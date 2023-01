Padova, ripescato nel Brenta lo straniero che si era tuffato per sfuggire alla Polizia

Padova, 11 gennaio 2023 - Era destinatario di un decreto espulsione da eseguire con ordine del Questore emesso a novembre 2022 Oussama Ben Rebha, il tunisino 24enne annegato per sfuggire ieri a un controllo della polizia mentre si trova sull'argine del fiume Brenta a Padova. Il suo cadavere è stato recuperato oggi 11 gennaio. Secondo quanto riferito dalla Questura di

Padova era irregolare sul territorio e aveva due precedenti di polizia per stupefacenti ad ottobre e novembre 2022.

Gli agenti non avevano trovato addosso all'uomo alcun documento che potesse far risalire ad una sua identificazione. Il riconoscimento con l'esame delle impronte digitali. In mano agli investigatori c'era solo il telefono cellulare della vittima. Il corpo è stato trovato dai sommozzatori dei Vigili del fuoco di Venezia nei pressi del punto in cui si era tuffato. Frattanto proseguono le ricerche delle altre tre persone che erano con la vittima e che sono fuggite, riuscendo a sottrarsi alla cattura.

Ieri il tuffo nel fiume per sfuggire alla cattura

Ieri pomeriggio, intorno alle 16, la vittima si trovava insieme ad altri tre suoi connazionali quando la volante del Commissariato Stanga si è accostata loro in via Querini, la strada che corre parallela all'argine del fiume. Mentre due venivano controllati, la vittima ha opposto resistenza, divincolandosi e ferendo un agente poi medicato sul posto dal 118.

Dopo essersi sfilato il giaccone per sottrarsi al controllo, e aver corso in direzione del fiume, il nordafricano si è tuffato in acqua. Inutile l'arrivo sul posto dei Vigili del Fuoco e di ulteriori pattuglie corse in ausilio. Per l'uomo, restituito dall'acqua solo questa mattina, non c'era ormai più nulla da fare.

La stessa tragedia 2 anni fa

C'è un precedente ch risale a due anni fa, avvenuto sempre a Padova, in cui un giovane di origini africane era morto dopo essersi gettato nelle acque del fiume Brenta per sfuggire alla polizia. L'episodio risale al 4 giugno 2021. Il ragazzo era stato sorpreso a rubare in un supermercato nella zona di Altichiero, quartiere a nord della città euganea. Era stato notato dalla security interna al negozio infilare del cibo dentro a uno zaino ed era fuggito. La polizia, giunta sul posto, lo aveva inseguito, ma il giovane si era buttato nel Brenta, all'altezza di Vigodarzere; il suo cadavere venne ritrovato in zona poco dopo.

