Premio Campiello, a Padova cinquina dei finalisti e vincitore esordiente

Padova, 25 maggio 2023 - La Giuria dei Letterati del Premio Campiello, presieduta da Walter Veltroni, domani, venerdì 26 maggio, a Padova sceglierà la cinquina finalista.

In questa occasione verrà anche annunciato il vincitore del Premio Campiello Opera Prima, riconoscimento assegnato ad un autore all'esordio letterario. La selezione della cinquina rappresenta il culmine di un lavoro che vede tutti i giurati impegnati per mesi nella lettura dei romanzi pervenuti alla Segreteria del Premio, che quest'anno sono stati ben 455; tra questi, sono 94 i libri segnalati ad oggi dalla Giuria.

Il tour letterario estivo

Tra giugno e luglio si svolgerà il tradizionale tour letterario con gli autori finalisti, che farà tappa in diverse località italiane: un'iniziativa nata nel 2006, con la quale la Fondazione Il Campiello promuove la cinquina e diffonde la lettura in tutta Italia.

Tra le città finora confermate: Roma, Bari, Vicenza, Cornuda, Civitavecchia, Milano, Bergamo, Tivoli, Modena, Jesolo, Lido di Venezia, Cortina.

Finale a La Fenice di Venezia

Gli eventi conclusivi della 61/a edizione si svolgeranno a Venezia e prevedono: venerdì 8 settembre la proclamazione del vincitore del Campiello Giovani in un evento dedicato al Teatro Goldoni a Venezia; la mattina di sabato 16 settembre la conferenza stampa conclusiva del Premio Campiello, la stessa sera la finale del Premio Campiello 2023 al Teatro La Fenice con l'annuncio del vincitore scelto dalla Giuria dei Trecento Lettori anonimi.

Il vincitore del Campiello sarà proclamato da Francesca Fialdini e Lodo Guenzi durante la serata finale che si terrà sabato 16 settembre al Teatro La Fenice di Venezia. Fialdini, conduttrice televisiva, volto noto di Rai 1, presenterà per la seconda volta la cerimonia di premiazione del vincitore del Campiello 2023, affiancata dal cantante e musicista Lodo Guenzi.

La serata verrà trasmessa in diretta televisiva su Rai 5 sabato 16 settembre dalle ore 20.45.

I vincitori del Campiello 2022

Bernardo Zannoni, con il romanzo I miei stupidi intenti (Sellerio), ha vinto la 60^ edizione del Premio Campiello con 101 voti sui 275 inviati dalla Giuria dei Trecento Lettori Anonimi. La premiazione il 3 settembre 2022 a La Fenice. Al secondo posto si è classificato Antonio Pascale “La foglia di fico. Storie di alberi, donne, uomini” (Einaudi) con 54 voti, al terzo posto Elena Stancanelli “Il tuffatore” (La nave di Teseo) con 46 voti, al quarto posto Fabio Bacà “Nova” (Adelphi) con 43 voti, al quinto posto Daniela Ranieri “Stradario aggiornato di tutti i miei baci” (Ponte alle Grazie) con 31 voti.