Verona, Premio Campiello Giovani: i cinque finalisti. Verdetto a settembre

Verona, 14 aprile 2023 - Selezionata a Verona la cinquina finalista della 28ma edizione del Campiello Giovani, concorso letterario rivolto ai ragazzi tra i 15 e i 22 anni, organizzato dalla Fondazione Il Campiello-Confindustria Veneto. L'annuncio durante uno spettacolo al Teatro Nuovo di Verona che ha visto protagonisti i 25 semifinalisti di questa edizione del Campiello Giovani.

I finalisti chi sono

Ecco la cinquina dei finalisti : Elisabetta Fontana, 21 anni di Como, con il racconto «Sotto la pelle»; Valeria Lanza, 18 anni di Orsenigo, con il racconto «Ifi e Lante»; Ester Mennella, 18 anni di Foggia, con il racconto «Il portiere più scarso della storia»; Chiara Miscali, 19 anni di Ardauli, con il racconto «La a quattrocentoquaranta hertz»; Emanuele Tomasoni, 18 anni di Brescia, con il racconto «Tra sorrisi e macerie».

I cinque finalisti del premio Campiello Giovani 2023

Gli organizzatori

"Sono orgoglioso di questa iniziativa che dà voce al talento e alle capacità dei nostri ragazzi, ai quali voglio fare le mie congratulazioni e gli auguri per un futuro pieno di soddisfazioni - ha detto Enrico Carraro, presidente di Confindustria Veneto e della Fondazione Il Campiello, ha dichiarato -. Il Campiello Giovani rappresenta la volontà degli industriali del Veneto di offrire spazio alla creatività e alla crescita culturale dei giovani, perché rappresentano il nostro futuro e perché il loro impegno e le loro doti possono garantire la continuità di quanto viene seminato oggi".

"Al Campiello si respira passione - ha dichiarato Chiara Brentegani, Consigliera del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Verona -. La passione dei ragazzi per la scrittura, quella degli insegnanti che con il loro lavoro coltivano e stimolano le energie positive dei ragazzi e poi la passione dei genitori che con fiducia sostengo i propri figli in un'epoca nella quale 'fare lo scrittore' è una professione per la quale serve coraggio. Coraggio per portare avanti un'arte, quella della scrittura appunto, che è il più strabiliante mezzo in grado di offrire la preziosa possibilità di viaggiare: nelle epoche, attraversando confini, vivendo emozioni".

La premiazione a settembre

I racconti sono stati scelti dal Comitato Tecnico composto da Ermanno Paccagnini, Giulia Belloni, Michela Possamai e Daniela Tonolini, ora saranno valutati dalla Giuria dei Letterati. Il verdetto sarà annunciato a settembre. La premiazione sarà ospitata al teatro Goldoni di Venezia.

