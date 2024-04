Ragazza scomparsa a Camposampiero: dopo i messaggi, arriva una telefonata: “Sto bene”

Venezia, 29 aprile 2024 – Avrebbe telefonato ieri sera alla mamma la 15enne scomparsa mercoledì dalla cittadina padovana di Camposampiero. È il secondo contatto che la famiglia ha con la ragazzina: prima i messaggi in chat – ma secondo i familiari sarebbero stati scritti da altre persone – e ora la sua voce al telefono. E lei dice sempre la stessa cosa: “Sto bene”.

Tuttavia, la 15enne di origine macedone è ancora ricercata: le forze dell’ordine sono ancora sulle sue tracce, non è chiaro con chi sia e dove si trovi in questo momento. La ragazza era uscita di casa nel pomeriggio del 24 aprile dicendo che sarebbe andata alla scuola serale.

Ma in classe non è mai arrivata. Lo zaino di scuola è stato poi ritrovato nel retro del condominio dove vive. E di lei nessuna traccia. La denuncia è stata formalizzata dalla madre ai carabinieri, che conducono le indagini. Un primo messaggio era stato ricevuto giorni fa dall'utenza telefonica della figlia con una scritta in maiuscolo in cui diceva di essere viva e di stare bene. Ma quelle parole non hanno convinto la mamma: non era il solito modo in cui scriveva la figlia.