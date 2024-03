Villafranca, corto circuito al quadro elettrico: incendio distrugge un’azienda di imballaggi in legno

Villafranca Padovana (Padova), 21 marzo 2024 – Ingenti danni, ma nessun ferito, nell’incendio divampato nella notte a Villafranca Padovana. La segnalazione è stata fatta alle 3.30 di giovedì 21 marzo e i vigili del fuoco sono intervenuti in via Mestrino in un’azienda di imballaggi in legno. Le squadre dei vigili del fuoco arrivate da Padova, Cittadella e con i volontari di Borgoricco con tre autopompe, due autobotti e 17 operatori, hanno provveduto nelle operazioni di spegnimento delle fiamme. Queste sono partite da un quadro elettrico dell’azienda, si sono propagate all’esterno del magazzino del materiale finito.

Un possibile corto circuito

Le operazioni dei vigili del fuoco hanno completato lo spegnimento e bonifica poco prima delle 9 di stamani. I tecnici dei vigli del fuoco hanno provveduto ai necessari controlli, esclusa da subito che l’incendio sia doloso, con molta probabilità un guasto al quadro elettrico ha provocato il propagarsi delle fiamme. All’interno dell’azienda bruciato il legname stoccato all’interno dei magazzini. Sul posto anche il personale dell’Arpav per analizzare eventuali danni ambientali, che dai primi riscontri sembrano esclusi. Danni ingenti all’azienda a seguito delle fiamme che hanno bruciato alcune strutture.