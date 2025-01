Busseto, botte alla compagna per gelosia: arrestato un 44enne

Parma, 25 gennaio 2025 – Botte alla compagna accusata di intrattenere una relazione clandestina con un altro uomo: è successo a Busseto (Parma) la sera del 19 gennaio, e il protagonista è un 44enne di cittadinanza straniera. La donna, con cui conviveva, è stata colpita con calci e pugni; i suoi vestiti sono stati strappati con estrema violenza. Il suo telefono è stato distrutto lanciandolo sul muro, così da impedirle di utilizzarlo per chiamare le forze dell’ordine.

La vittima è tuttavia riuscita a fuggire dall’appartamento, rifugiandosi da una vicina di casa a cui ha raccontato l’accaduto. Quest’ultima, allarmata da quanto ascoltato e preoccupata per la sicurezza della donna, ha telefonato al numero d’emergenza 112. Nel frattempo, il compagno ha cominciato a suonare insistentemente il campanello, ordinando alla compagna di uscire immediatamente. Grazie all’intervento dei carabinieri di Polesine Zibello e Busseto, che hanno bloccato il violento, è stata fatta uscire in sicurezza per poi essere trasportata all’ospedale di Vaio per ricevere le cure di cui necessitava. Fortunatamente, le sue ferite sono state giudicate lievi e le condizioni non hanno destato preoccupazione.

Il 44enne è stato invece arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Dopo aver convalidato l'arresto il Gip ha disposto che l'uomo rimanga in carcere in attesa del processo.

Appena due settimane fa, un altro episodio di violenza sulle donne ha avuto luogo nel Parmense: un uomo di 40 anni è stato arrestato a Salsomaggiore dopo aver inviato una serie di messaggi minatori contenenti minacce di morte alla ex moglie. Nel 2022 l’aveva già aggredita con un coltello, infierendo ben sette fendenti, mentre era in attesa alla fermata dell’autobus. Una volta scarcerato era stato sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali, misura cautelare nella quale si trovava al momento del nuovo arresto. Adesso il 40enne è di nuovo recluso, nel penitenziario di Parma.