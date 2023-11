Natale 2023: gli eventi e le date in provincia di Pesaro

Pesaro, 23 novembre 2023 - Tantissimi mercatini andranno ad illuminare la provincia di Pesaro e Urbino, pronti a far scoprire i loro tesori a tutti gli amanti delle festività e anche per chi, bisogna ammetterlo, si riduce all’ultimo per fare un regalo. Ecco quindi una piccola guida per “sopravvivere” alle feste.

Pesaro

Con il suo “Pesaro nel Cuore”, anche quest’anno la città non vede l’ora di far sognare e stupire tutti quanti i curiosi attraverso i suoi mercatini tipici natalizi. Dal 25 novembre al 7 gennaio 2024, infatti, piazza del Popolo si tingerà di rosso e bianco, con l’immancabile albero di Natale più illuminato d’Italia. Per 43 giorni si alterneranno in tutta la città concerti, cori, spettacoli, performance di danza, istallazioni artistiche, mercatini, proposte di shopping e degustazioni nei centri commerciali naturali, il divertimento “on ice” della pista di pattinaggio, i laboratori per bambini, gli incontri con Babbo Natale e i grandi ospiti, le musiche e le parole del racconto “sociale” e di pace del CaterCapodanno in diretta nazionale, che porterà la città nella sua fase di Capitale Italiana della Cultura 2024.

Urbino

Anche Urbino si prepara al Natale con una serie di eventi, mostre, rievocazioni storiche, ma anche mercatini storici, spettacoli per grandi e piccini, danze, musica ed enogastronomia. Immancabile, nel periodo natalizio, la “Festa del Duca d’inverno”, che vedrà lo storico presepe vivente nonché la ricostruzione di una piazza rinascimentale natalizia. In Piazza della Repubblica, nel cuore del centro storico si troveranno i mercatini di Natale da visitare accompagnati da musiche e spettacoli vari, con l’immancabile polenta con il sugo ai funghi, il vino della tradizione rinascimentale, castagne e vin brulé. Inizierà tutto il 26 novembre, per poi continuare nei weekend di dicembre il 2 e 3, l’8, 9 e 10, il 16 e 17 e il 23.

Gradara

Nella suggestiva cornice del borgo medievale, arriva il Castello di Natale. Dal 25 novembre al 7 gennaio, tantissimi eventi andranno a immergere nell’aria natalizia tutti i curiosi e turisti, a cominciare dal mercatino creativo “Di tutto e un po’ ”, con oggetti di artigianato artistico nelle vie del Borgo e graziose idee regalo nei negozi. Inoltre, preparatevi alla “Christmas experience”, dei tour animati e guidati attraverso percorsi e visite, per tutti e per tutte le età, alla scoperta di Gradara e della sua storia secolare (con orari 10:30-11:30-14:30-16:00). Inoltre, tantissimi spettacoli e laboratori andranno a regalare gioia, stupore e meraviglia a tutti quanti. Il programma completo su www.gradara.org/eventi-gradara/.

Mombaroccio

Da ventiquattro anni Mombaroccio è il borgo del Natale, grazie al suo mercatino tradizionale che ogni anno fa rivivere la magia. Tantissimi espositori artigianali, prodotti tipici per tutti i gusti e ambientazioni a tema per far vivere l’atmosfera unica del periodo più bello dell’anno. Per quel che riguarda il mercatino, sono 37 le tipiche casette in legno poste lungo la via principale e la piazza dei Barocci all’interno delle quali vengono censiti i migliori artigiani e hobbisti che espongono i loro oggetti a tema natalizio. Inoltre, probabilmente l’evento che caratterizza il mercatino di Natale di Mombaroccio: la Magica Nevicata. Ogni giorno dell’evento, al calar del sole, quando le prime luci si accendono, lungo le vie principali del paese (Via G. Del Monte e Via Servici) e nella piazza (Piazza Barocci) ha inizio la magica nevicata accompagnata da musica e scenografie suggestive. Quindici minuti di magia che faranno sognare grandi e piccini. Il programma completo su www.nataleamombaroccio.it/.

Candelara

“Candele a Candelara”, giunto alla sua 20° edizione, è il primo mercatino natalizio italiano interamente dedicato alle fiammelle di cera. L'evento si svolge nel contesto dell'antico Borgo medievale di Candelara, sulle colline vicino a Pesaro, nei giorni 25 e 26 novembre 2023 e 2, 3, 8, 9, 10, 16, 17 dicembre 2023, e prevede l'organizzazione di un suggestivo mercatino, di vari presepi e un programma ricco di eventi e spettacoli. Ogni pomeriggio Candelara sarà immersa in un’atmosfera unica e suggestiva grazie a due spegnimenti programmati dell’illuminazione elettrica di 15 minuti ciascuno; il borgo resterà così rischiarato solo dalla luce calda e rassicurante delle candele e al termine del suggestivo appuntamento saranno liberati nel cielo tanti palloncini luminosi. Presenti oltre settanta tipiche casette in legno, per un mercatino natalizio che avrà come protagoniste le candele, di ogni forma e profumazione, ma proporrà anche oggettistica artigianale e artistica legata al Natale. Tra gli stand del mercatino di Natale sarà possibile trovare tante idee originali per i regali di Natale, diversi oggetti di artigianato, sculture in ferro battuto e una vasta offerta di prodotti di gastronomia.

Fossombrone

Se passeggiando lungo corso Garibaldi, in questi giorni, siete rimasti col naso all'insù ad ammirare le meravigliose luminarie sospese a decorare il centro storico, significa solo una cosa: il Magico Natale sta arrivando. Dal 3 dicembre al 7 gennaio la manifestazione più suggestiva dell'anno si accenderà di luci, musica, spettacoli, danza, sport, cultura, fiabe, vin brulé e un pizzico di magia per tutti. Inoltre, presenti come ogni anno i mercatini di Natale che andranno ad offrire spunti di regalo per tutti quanti gli amanti delle feste: sotto i portici, infatti, le bancarelle spazieranno, dalla gastronomia all’oggettistica, passando per l’abbigliamento e per il vintage.

Fano

Anche nella città della Fortuna arrivano le feste, con il “NatalePiù”: dal 25 novembre al 7 gennaio 2024, infatti, le vie del centro storico si illumineranno di tutti i colori, si riempiranno di profumi ed odori. Il Pincio, infatti, fino al 24 dicembre, si trasformerà in un incantevole paesaggio fiabesco con casette di legno e una varietà di prodotti artigianali. Gli elfi apriranno la casa di Babbo Natale, dove i bambini potranno scrivere la loro letterina e partecipare a tanti laboratori. Inoltre, i magnifici mercatini di Natale, che vedranno le specialità degli artigiani fanesi, assieme alla tipica gastronomia natalizia. Tante sono le animazioni che andranno a contornare il clima festoso, a cominciare dall’accensione dell’albero di Natale il 26 novembre alle 18, in piazza XX Settembre. Al programma già ricco di eventi, inoltre, va ad aggiungersi anche la pista di pattinaggio in piazzale XXIV Maggio.