Mercatini di Natale 2023 nelle Marche: ecco il programma

Ancona, 23 novembre 2023 – Dovunque si volga lo sguardo, ormai, si vede sempre lui: sorridente, con il pancione e vestito totalmente di rosso. Parliamo proprio di Babbo Natale. Questo omone, con sé, non porta solamente la gioia del riunirsi davanti ad una tavola o luminarie, bensì porta anche i mercatini. Ecco una piccola guida per una gita fuori porta all'insegna di dolciumi e vin brulè.

Ancona

Nel pieno centro storico di Ancona, in Piazza del Plebiscito, da oggi fino al 6 gennaio, ci si potrà immergere nell’atmosfera natalizia per eccellenza, tra mercatini e delizie varie: addobbi natalizi, idee-regalo, presepi, bigiotteria artigianale, caramelle e dolci sono solo una parte di quello che si potrà trovare nel capoluogo marchigiano. I mercatini apriranno alle 9 e chiuderanno alle 22.

Pesaro e Urbino

“Candele a Candelara”, giunto alla sua 20° edizione, è il primo mercatino natalizio italiano interamente dedicato alle fiammelle di cera. L'evento si svolge nel contesto dell'antico Borgo medievale di Candelara, sulle colline vicino a Pesaro, nei giorni 25 e 26 novembre 2023 e 2, 3, 8, 9, 10, 16, 17 dicembre 2023, e prevede l'organizzazione di un suggestivo mercatino, di vari presepi e un programma ricco di eventi e spettacoli. Ogni pomeriggio Candelara sarà immersa in un’atmosfera unica e suggestiva grazie a due spegnimenti programmati dell’illuminazione elettrica di 15 minuti ciascuno; il borgo resterà così rischiarato solo dalla luce calda e rassicurante delle candele e al termine del suggestivo appuntamento saranno liberati nel cielo tanti palloncini luminosi. Presenti oltre settanta tipiche casette in legno, per un mercatino natalizio che avrà come protagoniste le candele, di ogni forma e profumazione, ma proporrà anche oggettistica artigianale e artistica legata al Natale. Tra gli stand del mercatino di Natale sarà possibile trovare tante idee originali per i regali di Natale, diversi oggetti di artigianato, sculture in ferro battuto e una vasta offerta di prodotti di gastronomia.

Macerata

Non può mancare, nel centro storico di Macerata, il grande mercatino natalizio che da 28 anni addobba tutta la città: si tratta del mercatino del Barattolo, che nei giorni del 3, 8, 9, 10 e 17 dicembre 2023, farà capolino nelle Piazze e Portici del Centro Storico di Macerata. Più di 100 gli espositori presenti, che invaderanno le piazze ed i portici del cuore della città con i loro colori e sapori; infatti oltre alle tradizionali merci de "Il Barattolo", si potranno acquistare addobbi per la casa e per l'albero, presepi artigianali di tutte le misure, realizzati con i materiali i più vari, ed inoltre bigiotteria, abbigliamento vintage, oggettistica d'epoca e tante curiosità.

Ascoli Piceno

Con l’arrivo dell’Avvento si rinnova ad Ascoli Piceno la magia dei mercatini di Natale con casette di legno illuminate e tetti spioventi, ricche di addobbi natalizi, dolciumi, presepi, prodotti tipici e artigianali di ogni tipo. Dal 2 dicembre al 7 gennaio, un grande Villaggio di Natale accoglierà tutti quanti nella splendida Piazza Arringo fra numerose bancarelle, le luminarie e la pista di ghiaccio per divertirsi sui pattini all’ombra dei monumenti storici. I mercatini in Piazza Arringo si fregeranno di più di 20 espositori selezionati con casette in legno, addobbate a festa, in una calda e avvolgente atmosfera natalizia. Al loro interno sarà possibile trovare artigianato artistico, addobbi natalizi, prodotti tipici, oggettistica, idee regalo. Non mancheranno Babbo Natale, spettacoli teatrali per bambini, cantastorie, spettacoli ed eventi sulla pista di ghiaccio. Orari mercatini di Natale: tutti i giorni dalle 10 alle 20. Orari pista di ghiaccio: dalle 10 in poi.