Le golosità gourmet per il Natale

La ‘gang’ del Ristorante Uliassi finisce sotto l’albero, il Maestro pasticcere Mattia Casabianca e Alessandro Brigatti, anche quest’anno hanno prodotto due tipologie di panettone artigianale: il classico e con il cioccolato, perché il cioccolato non può mai mancare. Sul sito del ristorante, a cui sono state appena confermate le Tre Stelle Michelin, possono essere prenotati i panettoni dove a invitare all’acquisto è lo slogan ‘Il nostro Panettone per voi’. Lo shop di Natale è partito anche per Paolo Brunelli, sul suo sito possono essere infatti acquistati i torroni, oltre a cioccolatini e spalmabili. La spiaggia di velluto città Gourmet passa anche dal web, almeno per quanti non riescono a gustare sul posto le specialità, possono farle arrivare direttamente a domicilio, potendo così rivivere anche i momenti di una vacanza attraverso il gusto.

Non solo il dolce, al salato ci ha pensato Moreno Cedroni, sul suo shop può essere acquistato un tris di sughi, ma anche le sue celebri marmellate. Per chi preferisce il salato ci sono anche le patatine Patata’s Nana sullo shop on line del sito si può scegliere la patatina made in Senigallia in tutti i gusti anche in formato regalo. Piatti che, come nei ristoranti stellati possono essere associati a vini pluripremiati come tutti quelli dell’Azienda Santa Barbara disponibili on line, portando così in casa, oltre la spiaggia anche l’intero territorio visitato durante la vacanze.