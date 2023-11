Fermo si prepara al Natale. Ecco la mostra degli orologi

Un appuntamento che si rinnova due volte l’anno e sempre porta luce, qualità, bellezza. È la mostra degli orologi che, dopo la versione estiva, si veste a festa e prepara la città al Natale, il 3 dicembre, dalle 9,30 alle 19. Per l’assessore al turismo Annalisa Cerretani parla di turismo e collezionismo come un connubio che funziona: "L’avevamo detto che la mostra degli orologi è estiva ma ci riconduce anche al momento invernale. C’è un grande orgoglio di avere a Fermo questi collezionisti, la locandina è già natalizia, è una versione proprio legata alle feste. A Fermo a natale si viene per tanti motivi e quest’anno c’è un motivo in più. Idea nuova quella di destagionalizzare, Fermo rimane nel cuore di tutti, quella dei collezionisti è una festa che appartiene a tutti coloro che ci credono". Costante la partecipazione della Cna, con Luciana Testatonda che parla di una collaborazione ormai molto forte: "Un legame ultradecennale, abbiamo sempre partecipato con grande slancio, qui gli occhi brillano, nel vedere cose belle fatte in maniera artigianale. Si arricchisce e si rende attrattiva la città di Fermo, le eccellenze in città non mancano, una in più fa solo bene a tutti". L’ideatore della mostra, Stefano Castori, spiega che la mostra torna a Natale, dopo le pause degli anni del Covid: "Come sempre gli espositori sono numerosi e qualificati, circa 40, sempre tanti, da oggi siamo in rete con tutte le manifestazioni internazionali. Facciamo due edizioni l’anno perché c’è grande richiesta da parte di espositori che si sono sempre trovati molto bene qui, dunque è un appuntamento che offre continuità e porta qui collezionisti costanti e di grande livello". La proposta è per un nuovo modo di fare turismo, collezionismo e economia: "C’è lo spazio dello scambio, molti orologi sono di grande qualità, ci si arricchisce di tanti legami e alternative. Nelle novità ci sono gli orologi da pendolo e da tavolo che non si vedevano da anni e non è facile trovare. A Fermo c’è un grande riparatore, Marco, che cura anche i pendoli: "Quello che vorremmo fare è avviare una scuola di riparatori e orologiai, questo è un nostro obiettivo, corso Cavour era lo spazio dei riparatori, sono posti di lavoro che altrimenti non si coprono. La storia e la cultura della città porta all’orologeria". Altra novità due corner per le penne stilografiche: "Noi ci basiamo sulle richieste degli stessi collezionisti. Il meccanismo perfetto dell’esposizione, a ingresso gratuito, ci vede all’Hotel Astoria, aspettiamo il pubblico delle grandi occasioni, per quello che è il primo momento delle suggestive feste natalizie".

Angelica Malvatani