Aguzzi: "Fondi per difendere il suolo"

La Regione Marche ha finanziato per una somma di circa 1.500.000 euro i comuni per la difesa del territorio e la mitigazione del rischio idrogeologico a seguito di eventi calamitosi. Risorse in arrivo, dunque,nella nostra provincia per Montefelcino, Colli al Metauro, Urbania, Mercatello sul Metauro, Piandimeleto, Monte Grimano Terme, Pietrarubbia, Macerata Feltria e Vallefoglia.

"Si tratta di piccoli interventi – spiega l’assessore alla Protezione civile Stefano Aguzzi (foto) – denominati anche di “pronto intervento“ eseguiti a cura della Regione tramite i geni civili o da comuni e in futuro anche altri enti, per lavori di carattere urgente e inderogabile determinate da eventi calamitosi.

Con tale strumento "si mette in condizione l’ente locale di risolvere rapidamente piccole ma sostanziali criticità senza troppi formalismi anche per l’esecuzione dei lavori, spesso realizzati in regime di somma urgenza". Nel corso del 2024 sono stati finanziati 31 interventi in Comuni distribuiti sostanzialmente su tutto il territorio. L’assegnazione avviene su segnalazioni di criticità da parte dei Comuni, che vengono vagliate dagli uffici e valutate coerenti con le previsioni normative prima di essere finanziate.

Andrea Angelini