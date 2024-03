Al Solaris la storia di Gino Girolomoni. Padre del biologico

E’ in programma oggi, al cinema Solaris alle 21, la proiezione del film documentario di Filippo Biagianti "Dalla semina al cielo", che racconta la vicenda umana fuori dall’ordinario di Gino Girolomoni (in foto), considerato il padre del biologico in Italia. L’iniziativa è organizzata da Auser Pantano con l’associazione La Stele. Oltre al regista saranno presenti il presidente della Provincia Giuseppe Paolini e un rappresentante della famiglia Girolomoni. L’opera collega le testimonianze dirette afferenti al Monastero di Montebello.