Albergatori candidati. La lista civica è in arrivo

Ora Fabrizio Oliva, 63 anni, imprenditore turistico (ha sei alberghi tra Pesaro, Cattolica e Riccione), presidente di Riviera San Bartolo, romperà a giorni gli indugi. In realtà lo aveva già annunciato nel giugno sorso ("Mi mi candido a sindaco di Pesaro. Sto lavorando ad una lista civica con imprenditori, commercianti, gente comune"). Il percorso si è riavviato nei giorni scorsi con un summit tra albergatori, che saranno al centro di questa lista civica indipendente guidata dall’ex presidente della categoria. "Se la visione è quella di puntare sul turismo per rilanciare l’appetibilità di Pesaro, nella giunta cittadina ci deve essere chi sa di cosa si parla", ha ribadito più volte Fabrizio Oliva e la lista nasce proprio da questa necessità.

D’altra parte l’operazione lanciata da Matteo Ricci, che doveva servire a far giungere il pil del settore turismo al 20% del pil cittadino, non ha portato ai risultati sperati. Gli albergatori hanno capito di dover essere protagonisti e scenderanno in campo direttamente con una lista: "Dobbiamo intervenire sul modo del fare e controllare quello che si fa – aveva detto Fabrizio Oliva – . Sono contro l’annuncite e soprattutto contro l’improvvisazione". Non va dimenticato che nei mesi scorsi si era parlato a più riprese anche di una candidatura per il centro destra del maggiore albergatore cittadino, Nardo Filippetti. Poi l’ipotesi è tramontata e adesso è Oliva che scende in campo con una una lista imprenditoriale: "Mi permetto di far notare – ricorda oggi Fabrizio Oliva – che gli imprenditori privati stanno investendo sul lungomare: gli hotel come il Charlie, il Caravel, Rossini, Clipper, Ambassador, Atlantic, Imperial, il Perticari, il Vienna sono tutti ristrutturati. Ecco un’amministrazione che crede nel turismo deve investire sul serio, altrimenti sono tutte energie che rischiamo di vanificare".

Nei prossimi giorni, prima di Pasqua, arriverà l’ufficializzazione della lista guidata da Oliva che non ha nessuna intenzione di schierarsi prima del tempo con una delle alleanze politiche. Nel frattempo il Comune ha deciso di inaugurare addirittura la copertura di Villa Marina, che è una struttura in degrado e viene coperta per renderla almeno presentabile per una capitale della cultura.