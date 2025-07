Arriva l’X Factor della canzone. La voce potente di Mimì Caruso per i Concerti Xanitalia

Torna l’appuntamento con I Concerti Xanitalia, promossi da Xanitalia e dall’Orchestra Sinfonica G. Rossini, con la collaborazione del Comune di Pesaro. Si parte domani alle 21,15 in piazza del Popolo (ingresso libero) con Mimì – L’X Factor della canzone italiana. La giovane Mimì Caruso, vincitrice di X Factor 2024, sarà l’indiscussa protagonista della serata con la sua voce carismatica, in un concerto prodotto dall’Orchestra Sinfonica Rossini, con gli arrangiamenti e la direzione del maestro Daniele Rossi.

Il programma è un tributo alle più belle canzoni d’autore italiane: da La guerra di Piero a Piazza Grande, da L’emozione non ha voce a Fiori rosa fiori di pesco, fino a brani più dinamici come Nessuno mi può giudicare e Mi sei scoppiato dentro al cuore. La diciottenne Mimì Caruso è nata in Mali e cresciuta in Italia, in provincia di Monza. Adottata in tenera età, ha mostrato fin da piccola una autentica passione per la musica, coltivata anche grazie alla madre pianista.

Dopo gli esordi nel canto corale e in competizioni locali, ha conquistato il grande pubblico con X Factor, dove ha colpito per la voce calda, la maturità interpretativa e una personalità musicale ben determinata. La sua vittoria, con l’inedito Dove si va scritto da Madame, ha segnato l’inizio di una lusinghiera carriera artistica. Il concerto rappresenta l’occasione per ascoltarla dal vivo in una nuova veste, accompagnata da un’orchestra sinfonica affermata come la Rossini, in un omaggio alla canzone italiana all’insegna dell’eccellenza musicale.

ma. ri. to.