Assunzioni: periodo nero. Molte meno del 2024. Siamo tra i peggiori in Italia

E’ un quadro sempre più negativo quello che riguarda il mercato del lavoro nella nostra provincia. Dopo l’esplosione delle richieste di ore di cassa integrazione da parte delle aziende del territorio, per la maggior parte dei settori della metalmeccanica, edilizia e tessile-abbigliamento, frenano anche le previsioni di nuove assunzioni per i prossimi mesi. Secondo i dati di Unioncamere, elaborati dall’ufficio studi della Cgia, nel periodo gennaio-marzo 2025 sono previste 7.940 assunzioni a fronte delle 8.520 registrate degli stessi mesi del 2024. Un calo del 6,8% (-580 unità), che prendendo in considerazione la classifica di tutte le province italiane, posiziona Pesaro e Urbino al novantaduesimo posto. Un dato decisamente negativo, considerando che la nostra provincia è l’ultima in classifica di tutte le Marche, regione dove il saldo assunzioni 2024-2025 rimane comunque in negativo (-2,9%). L’unica provincia delle Marche a presentare un segno più è quella di Ascoli Piceno, dove nei primi tre mesi di quest’anno si prevede invece un aumento di nuove assunzioni del 2,2% (90 assunzioni in più). I lavoratori più ricercati riguardano il settore del commercio e dei servizi, seguiti poi dagli operai specializzati, figure sempre più difficili da trovare nel mercato del lavoro, come spesso sottolineano gli stessi imprenditori. Sono sempre meno inoltre i giovani che entrano nel mercato del lavoro, così come le donne, che tra l’altro a parità di contratto con i loro colleghi di genere maschile, presentano in media una differenza contributiva di quasi un euro per ogni ora lavorata. "Il 2024 è stato un anno molto difficile, non solo per la nostra provincia ma anche per tutta la regione – dice Maria Grazia Tiritiello, segretaria regionale della Uil Marche –. Si è infatti registrato un significativo aumento della disoccupazione ed una crescita esponenziale degli inattivi, nonché ad una crescita esponenziale della cassa integrazione. A questo si aggiunge una forte precarizzazione del lavoro che penalizza soprattutto giovani e donne".

E aggiunge: "La fotografia che ci offre Unioncamere, sulla previsione di nuove assunzioni, deve farci riflettere perché conferma che anche quest’anno, come dicono poi gli stessi imprenditori, sarà un anno molto difficile. Il mercato del lavoro – prosegue segretaria regionale – ha gravi difficoltà e questo significa che le politiche governative così come quelle regionali non sono state sufficienti per affrontare quella che possiamo definire una vera e propria ‘crisi’. Serve quindi un piano industriale serio ed una idea di sviluppo condivisa". Per la Uil Marche è indispensabile il confronto costante con il tessuto produttivo ed imprenditoriale dei singoli territori: "Occorre capire oggi quali saranno le competenze richieste tra cinque o dieci anni – dice Tiritiello – ed investire su formazione ed aggiornamento dei lavoratori, in linea con la programmazione delle aziende". Alice Muri