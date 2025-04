Bandiere a mezz’asta. Biancani: "Se ne va un uomo di Pace"

"In Comune bandiere a mezz’asta". E’ quanto annuncia via social il sindaco di Pesaro Andrea Biancani dopo aver appreso la notizia della morte di Papa Francesco. "Se ne va un uomo coraggioso, umile, dai grandi valori, un uomo di Pace – scrive Biancani –. Se ne va un Pontefice che ha fatto la storia della Chiesa e del mondo, con la sua umanità e con la sua generosità, che ha riversato sul mondo fino all’ultimo istante. Bergoglio, sin da quando ha deciso di assumere il nome di Francesco, ci ha fatto capire che sarebbe stato "uno di famiglia", a cui sarebbe stato semplice volere bene, sentirsi vicini, condividere il pensiero. E il suo è stato sempre rivolto ai più deboli, agli emarginati, sempre forte contro le ingiustizie, sempre attento a creare una Chiesa vicina alla gente, di tutti. In un mondo fatto di incertezze, è stato un faro universale per i principi di amore, inclusione e, soprattutto, per la Pace per cui si è speso con costanza richiamando la politica a "non cedere alla logica della paura che chiude, ma a usare le risorse a disposizione per aiutare i bisognosi, combattere la fame e favorire iniziative che promuovano lo sviluppo. Sono queste le ‘armi’ della pace: quelle che costruiscono il futuro, invece di seminare morte". Esprime cordoglio via social anche l’eurodeputato Matteo Ricci. "La morte di Papa Francesco segna la scomparsa di una figura straordinaria, capace di parlare al mondo con semplicità, profondità e coraggio. Nei suoi anni di Pontificato, ha messo al centro gli ultimi, la pace, il dialogo. Il suo esempio resterà un faro per tutti, credenti e non".