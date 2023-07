"Barelle ovunque, lunghe attese: caos Pronto soccorso"

Gentile lettore, le rispondo secondo la percezione di un normale cittadino. Il Pronto Soccorso di Pesaro, probabilmente come altri, non è piccolo e forse (ma questo non è certo) neppure il personale è poco. Ma oggi al Pronto Soccorso ci vanno tutti, i malati, i paurosi di star male, chi vuol sentirsi dire che sta bene, chi vorrebbe chiamare il dottore ma tanto a casa non viene. E’ l’avamposto di una società cambiata, non può più essere pensato come fino a qualche anno fa, diciamo prima del Covid, oggi il Pronto Soccorso può diventare un vero terreno di battaglia, con qualche paziente che aggredisce il personale e le strutture e operatori che rifiutano di lavorarci. Non credo che a chi ci lavora dia soddisfazione trovarsi nelle condizioni da lei citate, "il personale fa quello che può", dice lei stesso, e allora dove sta il problema? Innanzitutto credo nella concezione non più al passo con le nuove: il Pronto Soccorso è un luogo che deve essere predisposto ad accogliere "folle" di persone, è la frontiera sanitaria su cui ci ammassiamo tutti, la barriera che deve cercare di ridurre, non certo di fermare, l’ondata che va a colpire i reparti specialistici. Per questo deve avere grandi spazi e molto personale. Ma vediamo e viviamo i fatti e ci lamentiamo.