"Biolab, da Baldelli solo bugie"

"Inquinare il dibattito dicendo falsità non è un buon servizio per nessuno. Farlo per mendicare qualche voto speculando sulla paura è riprovevole". No la manda a dire Michele Gambini, consigliere comunale Pd, presidente commissione Ambiente e Salute, commentando l’iniziativa del deputato Antonio Baldelli (Fd’I) che ha portato in Parlamento il caso della costruzione della nuova sede dell’Istituto Zooprofilattico. "Vale la pena ricordare che il solerte deputato può fare l’interrogazione e c’è un dibattito pubblico perché il Comune è stato completamente trasparente. Ma sarà pure il caso di ripetere che l’Istituto Zooprofilattico è un ente pubblico che svolge una importante funzione di salute pubblica che dipende dal Ministero della Salute e dalla Regione, cioè dal governo sostenuto da Baldelli in parlamento e dalla giunta regionale dove siede il fratello di Baldelli, dello stesso colore politico. La Regione ha sempre saputo delle intenzioni dell’Istituto, forse Baldelli dovrebbe chiedere al fratello perché nessuno in Regione ha sentito il bisogno di coinvolgere le comunità locali". Quanto alle accuse al Comune di Pesaro, questo "non ha voce in capitolo – prosegue Gambini – se non nella cessione dell’area per alienare la quale è stato di una trasparenza cristallina. Baldelli mente sapendo di mentire". Non è neppure vero, per Gambini, che gli approfondimenti si siano fatti per merito delle opposizioni: "L’unica che può rivendicare un merito è Lisetta Sperindei, ex M5S e ora gruppo misto di minoranza. Approfondimento concordato da subito con la maggioranza e che si è realizzato in una commissione ambiente e salute tenuta a gennaio alla quale ha partecipato il direttore dell’istituto". Infine, per entrare nel merito della vicenda, Gambini ricorda che "il laboratorio farà le stesse attività che fa l’attuale laboratorio di Villa Fastiggi (dove è a una distanza dalle case simile a quella che avrà alla Torraccia) ma con un maggiore livello di sicurezza. A questo si aggiunge una stalla contumaciale, con un elevatissimo livello di sicurezza, in cui animali malati o sospetti tali possono essere isolati. Le paure circolate di sperimentazione o manipolazione sui virus sono state esplicitamente smentite dal direttore dell’Istituto. Se Baldelli davvero pensa che l’Istituto faccia cose irresponsabili si rivolga a Governo e Regione e chieda di fermare tutto. Ma non lo farà, perché la sua uscita è solo una patetica speculazione politica".