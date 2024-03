Bocci e De Benedittis. Un set sul lungomare

Domani il lungomare di Marotta si trasformerà in un set, ospitando le riprese di alcune scene della fiction ‘Alex Bravo, poliziotto a modo suo’ che ha come protagonisti gli attori Marco Bocci e Federica De Benedittis. La serie, diretta da Beniamino Catena, sarà trasmessa su Canale 5 in prima serata a partire da ottobre. Iniziate da diverse settimane nella vicina Senigallia, le riprese saranno effettuate interamente nelle Marche, coinvolgendo anche Marotta. "Un’ottima occasione di promozione e di visibilità per il nostro territorio", commenta il sindaco Barbieri.