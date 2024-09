Cani: escrementi e proteste. Piazza Redi, arrivano i vigili

Qualche giorno fa, i residenti di via Galilei, in zona piazza Redi, avevano chiesto al Comune un intervento immediato per porre fine a quella che è una battaglia che portano avanti da anni: quella contro gli escrementi dei cani lasciati a terra da padroni incuranti dei loro doveri, soprattutto sotto i portici che si affacciano sulla piazza. Un tema molto sentito dagli abitanti del quartiere, come spiega Riccardo Bernardi (foto, sopra i portici della piazza), consigliere comunale della lista "La marcia in più per Pesaro", tanto che ieri è arrivata anche la Municipale per fare i controlli.

"In mattinata, in piazza Redi, sono passati gli agenti della polizia locale in borghese proprio per controllare i padroni dei cani – dice -. La presenza delle forze dell’ordine è sicuramente una grande mano e può fare da deterrente per coloro che non raccolgono i bisogni dei propri animali. Quindi ben venga la loro presenza e ci tengo anche a rilanciare l’ottima idea del sindaco Andrea Biancani di istituire la figura del vigile di quartiere, che in questi casi sarebbe di aiuto. Purtroppo – aggiunge il consigliere di maggioranza - la zona di piazza Redi, essendoci i portici, è uno dei posti a Pesaro dove quando piove, si riversano tante persone che portano a spasso il proprio cane e quello dei bisogni lasciati di fronte ai portoni dei condomini è un tema che avevo portato anche in campagna elettorale, perché è molto sentito dal quartiere. Insieme alla presidente della Commissione IX, Evelina Annniballi, ci vogliamo impegnare molto sul tema del decoro urbano. A breve proporrò inoltre all’assessore all’Ambiente, Maria Rosa Conti, anche la possibilità di realizzare uno sgambatoio per i cani proprio nel parco che si trova tra via Comandino e Via Meucci. Un modo anche per riqualificare e ripensare quello spazio, dedicandolo agli amici a quattro zampe".

Bernardi conclude poi ricordando gli interventi di restyling che potranno interessare la piazza e che potrebbero essere realizzati in occasione dei lavori che Marche Multiservizi effettuerà per sostituire la condotta di acqua e gas, trovando però un accordo tra Comune e residenti: "Porteranno nuovo slancio alla zona e insieme alle altre iniziative andranno a migliorare il decoro urbano di piazza Redi".