"Cicloturistica internazionale poi l’autoraduno con le Ferrari"

Tanti gli eventi che animeranno la primavera e l’estate di Gabicce Mare, promossi dal Gruppo Albergatori Multiservizi insieme a Confcommercio, con la collaborazione del Comune. Alla presentazione, coordinata dalla responsabile marketing del Gam Letizia Vincenzetti, sono intervenuti il presidente Angelo Serra, il direttore generale di Confcommercio Amerigo Varotti, il vice Agnese Trufelli, il sindaco Domenico Pascuzzi con i colleghi di giunta Marila Girolomoni, Rossana Biagioni e Roberto Reggiani, e il consulente Raffaele Magi.

"Abbiamo realizzato – ha esordito Serra – un ricco programma in grado di soddisfare ogni gusto, investendo tanto. Partiamo con la cicloturistica internazionale questa settimana, per continuare con i raduni Mg e Ferrari, il torneo internazionale di calcio, la Festa dell’Albergatore e Turismo in Festa. Tanti eventi di qualità per accogliere al meglio turisti e visitatori e promuovere e valorizzare Gabicce e il territorio". Dal 29 marzo al 5 aprile è in programma la 42^ settimana Cicloturistica Internazionale. I partecipanti potranno godere della bellezza del territorio e gustare i prodotti tipici enogastronomici, con tappe, tra le altre, a Monte Grimano Terme, Novilara, Montecalvo in Foglia, Urbino, Maiolo. Il giorno di Pasqua tour tradizionale del Parco San Bartolo. Assoluta novità ‘Da Gabicce Mare in tour alla scoperta dell’Itinerario della Bellezza’. Tutte le mattine dal 12 al 18 maggio i turisti saranno accompagnati in alcuni dei comuni che fanno parte del progetto di promozione turistica di Confcommercio, per visite culturali, artistiche, degustazioni. Dal 20 al 27 maggio sarà la volta del Mg & Classic Cars Event con la partecipazione di equipaggi da tutta Europa, che avranno l’occasione di ammirare tante località. Il 25 e 26 a scoprire Gabicce saranno le ‘Rosse bombanti & vecchie signore eleganti’. "E’ un programma – ha proseguito Varotti – che dimostra la capacità del Gruppo Albergatori di organizzare eventi per lo sviluppo turistico di Gabicce. Con la Cicloturistica si da il via come tradizione alla stagione, che proseguirà con tante iniziative importanti che promuovono e valorizzano il territorio. Non mancherà come al solito il nostro contributo, tra l’altro nell’organizzazione di Turismo in Festa, con ben otto serate tra luglio e agosto". "Un calendario di qualità – ha sottolineato Trufelli – frutto del lavoro di squadra. Sarà una stagione tutta da vivere, siamo molto soddisfatti". Dal 6 al 9 giugno Gabicce ospiterà il Torneo Internazionale di Calcio over 50 con 16 squadre, mentre il 24 agosto è in calendario la seconda edizione della Festa dell’Albergatore. In mezzo le 8 date di Turismo in Festa: 4, 5, 6, 7 luglio e 3, 4, 5, 6 agosto. "Quando si fa rete – ha concluso il sindaco Pascuzzi – e si mettono insieme le forze i risultati arrivano. Questo ricchissimo programma lo dimostra. E’ una proposta di qualità che valorizza Gabicce e un vasto territorio, permettendo ai turisti di conoscerlo e viverlo".

Luigi Diotalevi