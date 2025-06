Concorso su ecologia e le sue radici

S’intitola “L’albero dell’ecologia e le sue radici“ il concorso giornalistico bandito dal Festival del giornalismo culturale di Urbino per il 2025. Una tradizione che si rinnova anche per la 13ª edizione. Il tema è "come e dove è nata la sensibilità ecologica e come gli strumenti di informazione hanno dato conto del suo sviluppo". Il concorso è aperto ai giornalisti professionisti e pubblicisti, oltre ai praticanti iscritti alle scuole di giornalismo riconosciute dall’Ordine o che ne abbiano già frequentato una, conseguendo il titolo. Limite di età: inferiore a 40 anni.

Per concorrere, i candidati dovranno inviare un prodotto pubblicato entro il 15 settembre 2025 su una testata registrata, sia esso in forma di testo per carta o web, di servizio audio o video, o di podcast. Il premio, del valore di 1000 euro, sarà assegnato da una giuria presieduta da Piero Dorfles, presidente del Festival, e composta da rappresentanti del mondo giornalistico e accademico: Roberta Bartoletti, Marica Bruno, Roberto Fiaccarini, Giancarlo Laurenzi, Lella Mazzoli e Giorgio Zanchini. Info sul bando al sito https://www.festivalgiornalismoculturale.it

n. p.