Disagio e devianza giovanile: oggi un convegno

Il Forum Italiano per la Sicurezza Urbana e il Comune di Pesaro organizza oggi il convegno dal titolo "Disagio e devianza giovanile tra identità e collettività. Diagnosi e politiche delle Città". L’appuntamento, che si terrà nella sala Pallerini di Palazzo Gradari in via Rossini 24 a Pesaro a partire dalle ore 10, si inserisce nel percorso di approfondimento e analisi che il Fisu sta promuovendo da mesi circa l’osservazione dei fenomeni di devianza, disagio e criminalità giovanile. "I minori rappresentano un tema cruciale per ragionare di integrazione, di identità, di convivenza sociale, di educazione alla cittadinanza – si legge in una nota del Comune di Pesaro -. Dalla scuola alla formazione professionale, il confronto con la fascia minorile è un dato di realtà, con cui gli Enti Locali e Regionali devono interagire, lavorando per costruire percorsi".