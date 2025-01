E’ morto l’imprenditore Antonio Collesi

Cordoglio nella comunità di Apecchio e non solo per la scomparsa dell’imprenditore Antonio Collesi, 83 anni, avvenuta nella giornata di martedì all’ospedale di Urbino dopo una breve malattia.

Conosciuto da tutti, Antonio fondò cinquant’anni fa assieme ad un socio l’Azienda Co.ma.p. di Apecchio contribuendo a dare lavoro e far crescere l’economia del paese. Legatissimo alla famiglia, sempre cordiale e disponibile con tutti, sia fornitori, che committenti o dipendenti, oltre ad impegnare le sue energie per l’attività di impresa era appassionato di agricoltura e delle tante passeggiate con gli amici.

Per anni è stato un dirigente provinciale della Confartigianato contribuendo a fondare la sede territoriale di Apecchio ed essere un punto di riferimento per gli artigiani e per le piccole industrie del paese e oltre.

Antonio lascia la moglie Anna Pia, i figli Valerio e Matteo, le nuore, i nipoti e tanti parenti.

I funerali si terranno oggi con la partenza dalla camera mortuaria dell’Ospedale di Urbino, prevista per le ore 14. Seguirà quindi – una volta giunto nel suo paese – la messa nel Santuario del S.S. Crocefisso di Apecchio alle ore 15.

am. pi.