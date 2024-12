Eddy Polanco, la bella sorpresa della JuVi. Il dominicano è il miglior tiratore della squadra

Partita casalinga prima di Natale per la Carpegna Prosciutto Pesaro, che ospita la Ferraroni Juvi Cremona nel primo match assoluto tra queste due formazioni. La formazione lombarda è alla terza stagione consecutiva in serie A2, miglior risultato della sua storia, sponsorizzata Ferraroni dalla stagione 2015 durante la quale era in Serie D, l’attuale Divisione Regionale 1. Attualmente la Juvi si trova in classifica appena sotto la Vuelle con 12 punti, grazie alla vittoria ritrovata proprio nell’ultima giornata contro la Reale Mutua Torino dopo tre sconfitte consecutive. I lombardi sono allenati da coach Luca Bechi, biellese cresciuto sotto l’ala di Alessandro Ramagli, alla seconda stagione sulla panchina cremonese, coadiuvato dai suoi vice Danilo Quaglia e Mattia Costa, quest’ultimo passato in estate alla Juvi dopo otto anni nel settore giovanile della Vuelle, di cui l’ultimo da responsabile del settore giovanile.

La coppia titolare di guardie è formato da Isiah Brown e Federico Massone, col primo che è la principale arma da fuoco della squadra con 16.4 punti a partita e il secondo fondamentale con 15 punti nell’ultima vittoria, aiutati dalla panchina dalla presenza del playmaker Alfonso Zampogna. Insieme ai due titolari sopracitati, lo statunitense Eddy Polanco compone un terzetto dinamico e molto imprevedibile, seppur non di grande stazza (è alto 193 cm); proveniente dalla A2 spagnola, Polanco sta viaggiando a 15.4 punti con il 40% da tre punti e il 51% da due che fanno di lui il miglior tiratore della squadra. Il reparto ali è composto da Andrea La Torre e Lorenzo Tortù, seppur come detto prima, coach Bechi può variare questo assetto inserendo tre guardie in base alla partita da affrontare. La Torre non sta vivendo la sua miglior annata in carriera, viaggiando ad appena 1.6 punti e 3.4 rimbalzi in quasi 16 minuti di impiego con l’1/12 totale da tre punti che limita fortemente il suo impatto, mentre Tortù è un ex di questa partita, avendo fatto parte del roster pesarese nelle stagioni 11-12 e 14-15; quest’anno nelle vesti di capitano le sue cifre sono di 11.6 punti conditi da 5.9 rimbalzi. Sotto canestro la rotazione è a due, un altro ex pesarese come Alessandro Morgillo, approdato quest’estate a Cremona dopo le ultime due stagioni tra Fortitudo e Cantù (7.5 punti e 3.6 rimbalzi) e il coetaneo Simone Barbante, 8.2 punti e 4 rimbalzi.

Leonardo Selvatici