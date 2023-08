Gino Traversini (Pd): "Rossi provi a far passare l'accordo con l'Umbria a Cantiano"

"Rossi continua a fare confusione sugli accordi in tema sanità con l’Umbria": parola di Gino Traversini, ex consigliere regionale Pd. "Con il presidente Ceriscioli chiudemmo l’accordo tra Apecchio e l’Umbria, era da completare anche per Cantiano, il cui iter era già tracciato ma poi avvenne il passaggio dell’Umbria sotto il centrodestra e la sostituzione del dirigente nostro referente. Se si vuol risolvere il problema basterebbe sollecitare l’Umbria a rispondere alla ormai vecchia lettera ufficiale che inviammo all’epoca oppure la Regione Marche può fare una nuova richiesta. Se questo accadrà ringrazierò Rossi per aver finalmente sollecitato l’Umbria a una risposta scontata che chiude una questione importante per Cantiano, ma non per aver lanciato l’idea.

Dire che il Pd in consiglio non ha proposto questa soluzione, come al solito, serve solo a confondere la gente. Sulla sanità – prosegue Gino Traversini – chiedo poi a Rossi, invece di colpevolizzare gli altri, di dire alla gente – a distanza di tre anni – cosa è riuscito a fare. Ad esempio, renda pubblici i dati della mobilità passiva della Provincia di Pesaro Urbino degli ultimi sei anni poi li analizzi e se vuole possiamo dibatterne pubblicamente. Credo che sia evidente a tutti non solo che non si torna indietro ma che la sanità sta progressivamente peggiorando", conclude l’ex consigliere del Pd.

a. a.